Крымчане считают, что возвращение полуострова в состав Украины обернётся ещё большей неразберихой

К недовольству мировых лидеров, Крым перешёл в состав России из Украины почти три года назад. Однако многим жителям полуострова обратное присоединение к Украине кажется невозможным и пугающим.

Подпись к изображению: Черноморский флот у берегов Крыма



«Мы не россияне и не украинцы. Мы крымчане. Америка, Евросоюз, все оставьте Крым в покое!», — говорила на этой неделе журналистам Fox News 32-летняя Ольга Бородина, владеющая пиар-фирмой в крымской столице Симферополе. «Возможно, лучшим вариантом было бы проведение того референдума через двадцать лет, когда эмоции бы поугасли. Сейчас возвращение невозможно. Это было бы сумасшествием».

В постепенно налаживающихся отношениях между США и Россией Крым остаётся больной темой. Дональд Трамп заявил, что России следует вернуть «захваченный» полуостров, а в Москве этот вопрос считают закрытым для обсуждения.

Покрытый снегом Симферополь – это древняя советская архитектура, извилистые улицы, устаревшая инфраструктура и гуляющие по улицам бизнесмены, студенты и цыгане вперемежку с солдатами. На многих зданиях установлены российские флаги, на стенах красуются надписи «Россия – любимая наша страна».

Действительно, Москва настаивает на том, что подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за присоединение к России на референдуме 2014 года практически сразу после военного переворота, в котором приняли участие «неизвестные люди в зелёной форме», постепенно оккупировавшие местность. В Киеве же уверены, что референдум – лишь постановка, проведённая насильно.

Аннексия вынудила бывшего президента США Барака Обаму и Европейский союз ввести новые санкции против России. С момента избрания Трампа Кремль искал способ избавиться от санкций, и обсуждение этой темы привело к увольнению директора Агентства национальной безопасности США генерала Майкла Флинна.

Многие местные жители говорят, что от санкций, которые наносят экономический ущерб, страдают именно они. И всё же, Бородина принадлежит к разрастающемуся движению людей, поддерживающих санкции.

«Санкции положительно влияют на людей и их работу. Мы вынуждены производить продукцию, которую не можем импортировать, люди стремятся помочь друг другу», — говорит Ольга.

Президент объединения IT-компаний в Крыму 33-летний Денис Матросов рассказал, что объединение было создано после перехода полуострова к России, и помогает местным IT-специалистам работать вместе и развивать бизнес.

«Санкции заставили нас по-другому взглянуть на вещи. В долгосрочной перспективе они полезны. В краткосрочной перспективе царила полная неразбериха, но мы её пережили», — объясняет Матросов. «До 2014 года мы во многом полагались на аутсорсинговую деятельность, а теперь стараемся найти пути решения самостоятельно. Нам бы не хотелось действовать так, как раньше. Для нас это не вариант».

Отношение к жителям полуострова со стороны их бывшего (или обладающего спорным статусом) правительства Украины тёплым назвать нельзя. На переход полуострова к России Украина ответила полной изоляцией Крыма. Люди с крымской пропиской вне зависимости от того, покинули ли они полуостров или остались там жить, перестали считаться гражданами Украины. Они не могут открыть банковский счёт, получить документы или вести бизнес.

Из-за подобного отношения местные жители стали поддерживать Владимира Путина и российское правительство, привыкая к российскому образу жизни.

После аннексирования 26-летняя художница Светлана Гаврикенко, родившаяся и выросшая в Симферополе, выступала за возвращение полуострова в состав Украины, будучи огорчена тем, что происходит с её любимым городом. В течение нескольких недель до начала оккупации российские СМИ расчётливо вели дезинформационную кампанию, сообщая, что в сторону Крыма движутся «автобусы с украинцами», пассажиры которых намерены убить оставшихся на полуострове людей. К ужасу Гаврикенко, многие местные жители верили новостям и встречали спешащие на помощь российские войска с радостью.

За три года мнение Гаврикенко поменялось.

«Два года я считала, что мне не нужен российский паспорт, и россиянкой я быть не хочу. Но потом я отправилась в Киев, чтобы обновить документы, и там со мной очень плохо обращались, меня оскорбляли, в своей родной стране мне было некомфортно», — рассказывает Светлана. «А Россия, в которой я до этого никогда не была, делала всё возможное, чтобы нам помочь. Медицина улучшилась, мы получили возможность оформлять документы через интернет и не стоять в очередях».

Гаврикенко считает, что когда страна теряет свою территорию – это «плохой признак», но возвращение ей видится ужасным.

«Только представьте, как к нам будет относиться Киев! Как к предателям, только ещё хуже», — говорит она.

Пока политические ресурсы и СМИ освещают происходящее как захват, всё больше и больше крымчан мирятся со сложившейся ситуацией.

«Пути назад нет, это всё равно, что с женой развестись», — говорит 30-летний инженер по бурению Антон. Он живёт в бывшем закрытом советском городе Севастополь, который стал базой российского черноморского флота, вблизи города расположены многие курорты. «Америке не следует вмешиваться в эту нетрезвую кабацкую драку. Всё уладится само собой».

Надписи в поддержку Путина пестрят по всему городу, лишь некоторые «пережитки прошлого» наподобие гостиницы «Украина» ещё не переименованы.

Однако многие крымчане говорят, что поддерживающих Украину людей российское правительство выдворяет и не даёт высказаться. Опасающиеся преследования местные сторонники Украины лишь на условиях анонимности согласились дать интервью Fox News.

«Ситуация ухудшается, нет никаких перспектив. Россия обещала нам улучшение инфраструктуры, но этого не происходит», — негромко рассказывает во время беседы в кафе 30-летний бывший юрист Семён, который с 2014 года стал заниматься маркетингом. «Около 30 процентов жителей Крыма по-настоящему хотят обратно, а остальные просто превратились в конформистов. Они не желают, чтобы тяжёлый процесс перемен произошёл ещё раз».

Семён подчёркивает, что Киев имеет полное право бойкотировать жителей Крыма и, несмотря на смирение местного населения, такие мировые лидеры как Трамп должны настаивать на своём.

«Мы не хотим, чтобы о нас все забыли», — добавляет Семён. «Если мир поможет Украине развиваться, крымчане увидят, что существует страна с хорошими условиями, в которую стоит вернуться, и изменят своё мнение на этот счёт. Страна со свободой слова, страна, победившая коррупцию. Нужно лишь доказать людям, что это осуществимо».

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x