Через 25 лет после развала СССР россияне по-другому смотрят в будущее

В чём измеряется надежда жителей страны? Индекс уровня жизни позволяет судить о том, насколько хорошо живут люди в определённой стране, и подвергает анализу продолжительность жизни, уровень безработицы и объём ВВП на душу населения. По этим показателям легко определить, как люди оценивают свою жизнь и жизнь страны сегодня, но они не отражают мнения граждан о будущем. В течение двадцати пяти лет после развала СССР проводились опросы родителей по поводу будущего их детей, и полученные результаты предоставляют возможность оценить уровень оптимизма среди граждан России. Люди во времена трудностей и достижений по-разному видели своё будущее, и данные опросов наглядно иллюстрируют трансформацию постсоветского общества.

Лучше там, где нас нет

Вслед за Советским союзом распались и многие фундаментальные институты страны. Политическая система под руководством Бориса Ельцина пришла в беспорядок. Организованная преступность и олигархия, наоборот, процветала и захватывала власть, сея повсюду насилие и хаос. Тем временем Москва проигрывала чеченскую войну. К 1998 году финансовая и экономическая системы лопнули, и Россия погрузилась в кризис. Учителя и врачи не видели зарплату месяцами, пока образование и медицина боролись за своё существование. В холодные зимы школы, университеты и больницы страдали от отключения электричества и отопления.

Уровень жизни в России падал, эмиграция росла. Те, у кого ещё не получилось уехать, продолжали готовиться к переезду. За время недолгого преподавания в Томском политехническом университете в Сибири автор статьи на себе испытал происходящее. Студенты старались изучить английский язык (в основном его американский вариант), испытывали огромный интерес к жизни в США и благоговели перед бесконечной чередой возможностей, которую предлагал Запад. В 1997 году в «Российской газете» были опубликованы результаты опроса. Учитывая обстоятельства, не удивительно, что 70 процентов российских родителей желали своим детям учиться и работать за границей. Развал Советского союза пошатнул уверенность россиян в своей стране, оставив им лишь ничтожную надежду на будущее.

Однако вновь избранному президенту Владимиру Путину печальное положение страны предоставило редкий шанс. Путин официально пришёл к власти в 2000 году и был новым в Москве человеком, который обещал стабилизировать ситуацию в России, вернуть ей былое процветание и международный авторитет. Действуя умело и жёстко, Путин объединил Россию в политическом, экономическом, финансовом и социальном планах. Он популяризировал одну правящую партию, избавил Кремль от диссидентов, подчинил промышленность государству, ликвидировал олигархию и организованную преступность, провёл реорганизацию вооружённых сил. Чтобы оздоровительные реформы проходили эффективно, Путин назначил бывших коллег по службе безопасности на экономические, министерские, региональные и даже культурные посты. К середине 2000-ых Россия обрела уверенность, а рейтинги Путина возросли.

Домашняя работа

Благодаря стабильному положению России родители по-другому взглянули на будущее своих детей. В ходе проведённых специалистами Левада-центра опросов выяснилось, что по состоянию на 2005 год 57 процентов россиян хотели бы, чтобы их дети работали в родной стране в сфере бизнеса или в других профессиональных областях. Согласно исследованию, 25 процентов пожелали, чтобы их дети связали своё будущее с финансовой областью, став юристами, экономистами или банкирами. В медицине своих детей видели 18 процентов опрошенных, а 13 процентов хотели, чтобы их чада стали бизнесменами или предпринимателями. Хотя респонденты выбирали для своих детей разные профессии, их объединяло желание видеть успешность нового поколения, которая бы послужила основой для процветания всей страны. Опрос показал, сколь оптимистично были настроены россияне по поводу будущего своей страны.

Десять лет спустя общественное мнение вновь поменялось. Согласно результатам опроса, проведённого специалистами ВЦИОМ в конце 2016 года, 53 процента респондентов пророчили своим детям карьеру в органах безопасности, полиции или вооружённых силах. Это желание отражает самое резкое изменение настроений в обществе за весь постсоветский период. В 90-ых и 2000-ых россияне считали, что служба безопасности утратила своё значение, и под любым предлогом старались избежать призыва в армию, боясь отправки в Чечню. И наоборот, сегодня огромная распространённость службы безопасности, полиции и вооружённых сил делает эти сферы крайне привлекательными для граждан России, начавших поиски работы. Россия наняла 1 миллион человек для службы в вооружённых силах, 907 тысяч для службы во внутренних войсках (включая полицию), 400 тысяч для службы в национальной гвардии и 300 тысяч для службы в ФСБ, при этом десятки тысяч людей работают в охранных предприятиях. Похвастаться схожими цифрами может лишь газовый гигант Газпром, хотя работа в этой организации не даёт столько власти и престижа, как сфера безопасности и вооружённые силы.

Сила любви к Родине

К службе в органах безопасности или вооружённых силах молодых россиян (или хотя бы их родителей) подталкивает не только доступность работы и карьерный рост. Вот уже более десяти лет Кремль воспитывает у населения чувство патриотизма. В центре первой патриотической кампании Путина в 2000-ых годах был гражданский долг и объединение граждан государства. Поддержка со стороны граждан дала Кремлю право на борьбу с олигархами, политическими соперниками, чеченскими боевиками и зарубежными оппозиционными силами.

Недавние патриотические стремления Кремля проникают в сознание россиян, апеллируя к общественной морали, инстинктам выживания и убеждённости в мировом лидерстве России. Необходимость противостоять расширению НАТО в Восточной Европе, военные и разведывательные операции в Сирии, действия в Украине вернули службе в органах безопасности и вооружённых силах былую значимость. Присутствующая во всех важных отраслях Федеральная служба безопасности стала самой влиятельной силой в России. Вооружённые силы, тем временем, обозначают стремление к мировому лидерству. Настроения внутри страны также изменились, это иллюстрирует огромное количество людей, пришедших встречать вернувшихся из Сирии лётчиков в Воронеже в марте 2016.

Смена настроений отражается и на будущем России. Недавние опросы показывают, что большинство россиян связывают будущее своей страны с военной мощью, а не с экономическим успехом. И хотя эти ожидания основаны на возвращении авторитета России в мире, их появлению способствует и страх того, что новая система рухнет, если не будет хорошо защищена.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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