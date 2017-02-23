Турция проталкивает «срочную» сделку по покупке российской системы ПВО

Турция добилась значительного прогресса в переговорах о приобретении современных российских систем ПВО. Об этом в среду заявил министр обороны Турции Фикри Ышык. Некоторые наблюдатели называют это событие историческим шагом, который потенциально способен вызвать серьезную обеспокоенность в НАТО.

«Мы ведем переговоры с различными странами с целью удовлетворения наших насущных потребностей. Вариант с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 представляется наиболее достижимым. В ходе переговоров был достигнут заметный прогресс», — сообщил Фикри Ышык частной турецкой телекомпании NTV.

Ышык заявил, что будучи членом НАТО, Турция находится под защитой мобильных ракетных батарей Patriot, подчеркнув при этом, что страна тем не менее нуждается в системах, постоянно дислоцированных на ее собственной территории, чтобы защищать Турцию от атак с воздуха.

«В настоящий момент наши усилия сосредоточены на развитии собственной системы противовоздушной обороны. Мы приступили к осуществлению этой программы, однако, пока цель не достигнута, и мы ведем переговоры с различными странами и компаниями», — сказал Ышык.

«Приобретение российских комплексов С-400 на данный момент выглядит наиболее реальным и предпочтительным вариантом, но мы еще не находимся на той стадии переговоров, когда можно утверждать, что сделка будет подписана завтра», добавил он.

Ышык также предположил, что ни Соединенные Штаты Америки, ни НАТО не будут огорчены подобной сделкой. «Я верю, что они поймут наши действия. Некоторые страны НАТО используют системы, произведенные за пределами альянса», — добавил он.

По мнению наблюдателей, любая подобная сделка с Россией будет означать судьбоносный момент в турецко-российских отношениях, и в то же время она может привести в ужас НАТО.

Турция и Россия после распада Советского Союза подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое включало возможность поставок оружия. Впервые Россия участвовала в турецком военном тендере на ударные вертолеты в 1995 году, но совместная российско-израильская заявка проиграла.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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