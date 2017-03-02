Русский эмигрант: почему Америке выгодно, чтобы Россия была ее союзницей

Я американский гражданин российского происхождения. Поскольку моя бывшая родина постоянно фигурирует в выпусках новостей, неудивительно, что многие люди спрашивают меня о нынешнем обострении отношений между двумя странами. Я собрал несколько наиболее часто задаваемых вопросов в произвольном порядке и решил поделиться своими соображениями.

Россия – наш враг или союзник?

Ни то, ни другое. Лорд Палмерстон когда-то произнес знаменитую фразу: «У Великобритании нет постоянных друзей, а есть лишь постоянные интересы». Это вполне справедливо и для других стран. Соединенные Штаты и Союз Советских Социалистических Республик (СССР) были геополитическими противниками во время холодной войны. Однако до этого они были союзниками во время второй мировой войны, когда обе страны столкнулись с непосредственной угрозой для своего существования, исходившей от нацистской Германии и Японии. В настоящее время как Россия, так и Соединенные Штаты оказались под угрозой со стороны радикального исламизма, и это может вновь объединить их.

Можем ли мы сотрудничать с русскими после того, как они захватили большие куски Украины и Грузии?

Что же, Советский Союз в 1939 году захватил Литву, Латвию и Эстонию, но Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль сотрудничали с Иосифом Сталиным и активно поддерживали его военные действия против Германии. Запад никогда не признавал аннексии этих прибалтийских республик, просто он отодвинул этот вопрос на задний план во имя более важной цели. Генри Киссинджер называет подобный подход политическим прагматизмом.

Дональд Трамп назначил бывшего главу Exxon Mobile Рекса Тиллерсона своим госсекретарем. Тиллерсон известен своими теплыми отношениями с российским президентом Владимиром Путиным. Как мы можем знать наверняка, на какой стороне находится Тиллерсон?

Позвольте мне привести в качестве примера исторический прецедент. Был еще один известный топ-менеджер в нефтяной сфере, который поддерживал дружеские отношения с советскими лидерами. Его звали Арманд Хаммер. У него были многочисленные личные и деловые связи с Советским Союзом начиная с 1920-х годов. В 1957 году Хаммер стал президентом и исполнительным директором корпорации Occidental Petroleum. Он использовал свои связи, чтобы положить конец холодной войне между двумя странами. По словам его биографа, Хаммер «служил в качестве посредника для пяти советских генсеков и семи президентов США». Как это ни парадоксально, деятельность Хаммера в интересах СССР снискала ему большую популярность среди американских левых, несмотря на то, что сам он всегда поддерживал Республиканскую партию.

Отдавал ли Путин приказы об убийстве российских журналистов и других политических противников?

Это не доказано окончательно, хотя и является правдоподобным. Впрочем, независимо от того, правда это или нет, это не должно определять американскую внешнюю политику. В свое время это понимали Рузвельт и Черчилль, которым было хорошо известно о злодеяниях Сталина.

Выступала ли Россия на стороне Трампа в ходе предвыборной гонки 2016 года?

Разумеется, выступала. Разные страны мира постоянно принимают чью-то сторону и вмешиваются во внутренние дела других стран. Например, Соединенные Штаты активно содействовали «Арабской весне» в нескольких странах Ближнего Востока и Северной Африки и даже оказывали непосредственную поддержку сирийским и ливийским «умеренным» повстанцам. Предотвратить любое вмешательство России в американские выборы было прерогативой действующего президента США.

Является ли российская шпионская деятельность в отношении американских институтов власти новым явлением?

Это абсолютно не так! Впрочем, со временем ситуация меняется. Между 40-ми и 60-ми годами двадцатого века советская шпионская деятельность и проникновение в Америку «коммунистической заразы» беспокоили главным образом правых консерваторов. Левые опровергали существование подобной опасности, насмешливо называя антикоммунистическую деятельность «поиском красных под собственной кроватью». Джулиус и Этель Розенберг, которых обвинили в шпионаже в пользу Советского Союза и казнили, стали мучениками в глазах американских левых. Даже в 70-е годы, когда я эмигрировал в Соединенные Штаты, любимым выражением левых было «лучше быть красным, чем мертвым». Настоящие изменения произошли лишь в 80-е годы.

Так что же произошло в 80-е?

Когда президентом США стал Рональд Рейган, он столкнулся с яростной оппозицией со стороны левых сил. Журналистская элита высмеивала его, называя простодушным ковбоем и правым милитаристом за то, что он охарактеризовал СССР как империю зла. Оппозиция приобрела еще более ожесточенный характер, когда Рейган предложил систему противоракетной обороны, которую СМИ пренебрежительно назвали программой «звездных войн». Однако, когда появилась возможность, Рейган провел ряд плодотворных саммитов с первым советским президентом Михаилом Горбачевым. В конечном итоге эти встречи привели к окончанию холодной войны.

Является ли Путин реинкарнацией Сталина?

Эти два лидера представляют совершенно различные поколения, разделенные 70-летним промежутком времени. За эти семьдесят лет мир изменился, изменилась и Россия. Сталин правил Россией железной рукой, в то время как сегодняшние россияне пользуются известной степенью свободы. Путин более прагматичен, чем Сталин. Тем не менее, современное российское общество по-прежнему сильно отличается от западноевропейских соседей, что, возможно, довольно неплохо, учитывая, что последние в настоящий момент находятся в состоянии глубокого кризиса.

Могут ли Соединенные Штаты полагаться на Россию в войне против радикального исламизма и терроризма?

Если бы речь зашла о жизни или смерти, я в любом случае предпочел бы иметь на своей стороне Россию, а не западного союзника, такого как Франция. Когда русские воюют, они делают это чтобы победить, а не для того, чтобы удовлетворить юристов, соблюдая все до единого правила, устанавливающие приемлемые способы убивать врагов.

Приведу один пример. Сомалийские пираты угрожали международным морским перевозкам в Индийском океане в период между 2005 и 2013 годами, захватывая заложников. Американские, французские, итальянские и другие военно-морские силы спасли многих заложников, неоднократно захватывали пиратов и отправляли их на родину. Аресты, судебные разбирательства, апелляции и содержание в заключении – все это обходится в сотни миллионов долларов. Согласно сообщению газеты Guardian, существовало опасение, что «судебные процессы в европейских судах будут не столько сдерживать, сколько поощрять совершение пиратских нападений».

В противоположность этому, когда в 2010 году российский эсминец спас от пиратов российский танкер и его команду, спецназовцы не стали арестовывать преступников. Русские разоружили пиратов и пустили их дрейфовать по течению в надувной лодке. Освобожденные пираты не достигли берега. Ходили слухи, что спасатели проделали дыру в лодке, прежде чем их отпустить.

Автор, Евгений Веклеров, родился в России и в 1976 году эмигрировал в США. Он занимался научными исследованиями в области прикладной математики в университете Калифорнии и одновременно вел несколько курсов по информатике. Кроме того, он интересуется современной историей и ее связью с текущими событиями

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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