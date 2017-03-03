Нерешённые противоречия между Россией и Турцией в трёх спорных областях могут привести к конфликту

Российско-турецкая встреча на высшем уровне пройдёт с 9 по 10 марта в Санкт-Петербурге. Президент Турции Реджеп Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным. Также в переговорах будут участвовать и министры обеих стран. Встреча станет поворотным моментом в двусторонних отношениях, которые с середины 2016 года начинают меняться к лучшему после обострения в ноябре 2015 года, когда турецкие военные сбили российский истребитель.

Турция ожидает, что Россия полностью снимет торговые санкции и разрешит безвизовый въезд турецким гражданам, преимущественно бизнесменам. На встрече в Санкт-Петербурге стороны обсудят современную экономическую и энергетическую ситуацию, перспективы совместных действий и спорные вопросы внешней политики. До саммита остаётся неделя, а некоторые сферы регионального развития на сегодняшний день всё ещё порождают противоречия между двумя странами.

Турецкие войска и поддерживаемая ими Свободная сирийская армия (ССА) недавно полностью взяли под свой контроль город Эль-Баб в северной части Сирии и подошли к позициям правительственных сил Сирии, которые расположены на юге города. Сообщается о небольших стычках между ними и ССА, в то время как Турция и Россия стараются, чтобы подобные столкновения не переросли в крупномасштабный конфликт.

Тем не менее, сохраняется риск новых стычек между ССА при поддержке турецкой армии и войсками Сирии. Россию огорчают планы Турции по продвижению на юг и восток Сирии, чтобы взять под контроль города Ракка и Манбидж. Президент Эрдоган 28 февраля подчеркнул, что турецкая армия направится к Манбиджу с целью оттеснить силы Демократического союза к востоку Евфрата.

На политическом фронте недавно произошло сближение между Москвой и курдскими группами. После проведения встречи с курдами в российской столице Москва подчеркнула важность присутствия представителей Демократического союза на конференции в Женеве, где будут обсуждаться политические изменения в Сирии. Очевидно, что подобная инициатива не устраивает Турцию. Усугубляет ситуацию и то, что предложение поступает от России, которую Турция воспринимает в качестве нового партнёра в Сирии.

Турция и Россия сами вызвались выступать гарантом перемирия в Сирии, а также организаторами встречи между сирийским правительством и оппозицией в Астане.

Ещё одним спорным вопросом может стать Черноморский регион, в котором НАТО особым образом обозначает своё присутствие как на море, так и в воздухе. НАТО устраивает морские учения, а также патрулирует водное и воздушное пространство Черноморья, что может разозлить Россию, которая уже намерена принять контрмеры.

Турция действует очень аккуратно, напоминая о важности соблюдать конвенцию Монтрё о статусе проливов. Традиционно Турция не желает ухудшать отношения с Россией, при этом старается держать НАТО как можно дальше от Черноморского региона. И всё же эта традиция относительно недавно была нарушена, когда Эрдоган во время прошлогоднего обострения отношений с Москвой заявил, что Чёрное море «практически превратилось в российское озеро».

Очередное противоречие возникает на фоне продолжительных разногласий Армении и Азербайджана по поводу Нагорного Карабаха. Столкновение между армиями двух стран показывает, что конфликт набирает обороты. Союзник Турции Азербайджан стремится вернуть территорию, которая находится под контролем Армении, дружественного России государства. Нет сомнений в том, что дальнейшее развитие конфликта вблизи Турции скажется на отношениях Анкары и Москвы.

Очевидно, России и Турции понадобится вся их изобретательность и гибкость, чтобы избежать конфликтов в этих спорных областях. Похоже, что проблем для обсуждения у Путина и Эрдогана с каждым днём становится всё больше.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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