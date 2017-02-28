Точка зрения: загадка России

Россия с давнего времени считается мировой сверхдержавой, сопоставимой с нашей (имеются в виду США – прим. пер.) в международной иерархии. Подающие большие надежды отношения между нашими странами, которые установились в конце восьмидесятых – начале девяностых годов прошлого века, пошли на спад. И это к лучшему.

Россия в прошлом году была на первом плане наших политических новостей главным образом в связи с президентскими выборами и кибератаками. После игнорирования политических взглядов и целенаправленной попытки диверсии Россия встревожила мировую общественность. Многие американцы и без того имеют глубокую неприязнь к России, что связано с историческими отношениями между нашими государствами, и эти действия вряд ли помогли улучшить ситуацию. Мало того, что действия России – это уголовное преступление в массовом масштабе, их правительство не боится нарушать множество запретов в политике для достижения своих целей, что само по себе очень проблематично.

При власти Владимира Путина были проведена захватническая политика по направлению к самодержавию. С момента прихода к власти Путин последовательно демонстрировал пренебрежение к оппозиции, агрессивные политические стремления и подозрение к американскому правительству. Количество слабых мест в демократии России бесчисленно; их полностью коррумпированная система обязывает США не допустить того же в нашем государстве.

Став президентом, Дональд Трамп, по понятным причинам, вызвал множество недовольства, и одним из основных аргументов оппозиции является его угодливость Кремлю. Такое отношение недопустимо, оно открыто игнорирует преступления российского правительства против нашего в течение последнего десятилетия. Как мировая держава, мы всегда будем вынуждены иметь дело со странами, которые не считаются с нашими социальными ценностями и политическими интересами. Это, однако, не означает, что мы должны потворствовать слабым местам в их системе.

В последние годы весь мир наблюдал за тем, как Россия присоединяла к себе территорию Украины, нарушая бесчисленное количество международных законов. Их страна также была вовлечена в убийства журналистов, которые открыто высказывались против путинского правительства. В частности, речь идет об Анне Политковской, которая была убита в 2006, и Борисе Немцове, погибшем в 2015. Существует бесчисленное множество других примеров, которые подтверждают омерзительную природу их политического руководства. Тем не менее, поддержка Путина практически не дрогнула, во многом благодаря экономическому подъёму средних слоев общества и улучшения положения в мировой политике. До того, как курс рубля резко упал в 2014, у Путина все шло как по маслу, и он мог навязывать свои взгляды другим государствам.

Сплоченные отношения с другой мировой державой могли бы принести множество преимуществ, но, судя по действиям России, ее собственные цели всегда будут для нее на первом месте. Трюк с сотрудничеством с администрацией Трампа не удался, но намерения, скрывающиеся за их действиями, все же сохраняются. Теперь, более чем когда-либо, не время покоряться России.

Источник перевод для MixedNews — Дмитрий Уточкин (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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