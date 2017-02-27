Российская стратегия окутана тайной

Судя по всему, правда одинаково искажается и в Москве, и в Вашингтоне, и на покрытых золотом игровых площадках южной Флориды.

Во время обвала цен на энергоресурсы в 1990-х годах российская экономика находилась в свободном падении. Рассказывали, что однажды премьер-министр Великобритании Джон Мейджор попросил Бориса Ельцина описать экономическую ситуацию в России одним словом. «Хорошая», — ответил Ельцин. Когда Мейджор попросил Ельцина описать ситуацию в двух словах, тот сказал: «Не хорошая».

В последующую четверть века российская экономика переживала и взлёты, и падения. В последние годы падений было гораздо больше, и это частично объясняет, почему Владимир Путин столь положительно настроен по отношению к Дональду Трампу.

Нефть и природный газ, согласно грубым подсчётам составляют две трети российского экспорта и примерно половину доходов страны. Пока цены на энергоресурсы к ужасу опасающегося твёрдой посадки Китая достигли исторического минимума и начали подниматься, в России укрепляется клептократия, благодаря отмирающим юридическим и экономическим институтам, а также, что особенно важно – американским санкциям, которые были введены после аннексирования Крыма в 2014 году.

В результате санкций Россию отрезали от международного финансового рынка, и страна не смогла восполнять дефицит бюджета. Правительству пришлось практически полностью использовать средства двух внушительных фондов, и противостоять будущему обвалу цен на энергоресурсы Россия вряд ли сможет.

Из страны уходили деньги, за последний год рубль упал на 25 процентов по отношению к доллару, а инфляция достигла 7 процентов. Российская экономика начала ухудшаться в начале 2015 года, и спад составил 5 процентов, заработная плата уменьшилась на столько же. Уровень бедности стал самым высоким за последние 9 лет.

Какими бы ни были амбиции Путина (а их следует учитывать), самую большую угрозу его режиму представляет экономика. Возможно, именно этим объясняются его действия по дестабилизации ситуации в Украине, которая когда-то была «житницей Советского Союза» и располагала большими запасами энергоресурсов вдоль Черноморского побережья.

Крупные сделки между российской государственной компанией Роснефть и ExxonMobil могли принести прибыль в миллиарды долларов от освоения ресурсов Крыма, Сибири и Арктики.

Эти договоры были заморожены после введения Обамой санкций в отношении российской промышленности. Теперь Трампу и госсекретарю США Рексу Тиллерсону предстоит решить, стоит ли отменять санкции. Недавно сообщалось, что доля Тиллерсона в ExxonMobil размером в 181 миллион долларов была перечислена в независимый фонд. В 2014 году Тиллерсон выступал против введения санкций, которое планировали США и другие страны Запада.

Для Трампа весь мир – это огромный стол переговоров. Достаточно занять крайнюю позицию, прийти к компромиссу и объявить о своей победе вне зависимости от её правдивости. В этом мире совершаются сделки и идёт обмен мнениями.

С точки зрения Путина, мир представляет собой глобальную партию в шахматы. Ход следует за ходом. Это мир пешек и королей.

Для Путина крайне важна отмена санкций. Он заметил, что Трамп одержим идеей уничтожить ИГ и предлагает объединиться для достижения этой цели, хотя не обладает большими возможностями в военном отношении. Чтобы контролировать сирийскую территорию, требуется военное присутствие, на что ни США, ни Россия не решаются.

Если Трамп отменит экономические санкции, выступит за объединение усилий НАТО и России в борьбе с ИГИЛ, признает безобидной иранскую ядерную программу и остановит экспансию Китая в Южно-Китайском море, ему объявят шах и мат. Путин уже давно наладил отношения с Азией.

При участии России или без неё администрация президента США желает выпустить пар с помощью конфликта. Советник Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон (в прошлом – один из директоров правого интернет-ресурса) год назад заявил, что «не сомневается» в предстоящей в этом десятилетии войне между США и Китаем.

До этого момента инвесторы не обращали внимания на громкие заявления Трампа в твиттере и думали лишь о том, какую выгоду можно будет извлечь из приветствующей бизнес администрации.

Для сегодняшнего дня это нормально. Однако, если через год-два гроссмейстер Путин одержит победу, опасность, которую для финансового рынка сейчас представляют загадочные отношения США и России, может стать более явной и ощутимой.

В этой ситуации терять хватку непозволительно.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (2 голосов, среднее: 3,00 из 5)

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