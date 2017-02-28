“Made in Russia”: что производит Россия?

В прошлом сентябре в одном из своих регулярных интервью газете Parlamentní Listy, чешский генерал-майор Гинек Блашко прокомментировал возможность конфликта между Россией и НАТО следующим анекдотом, найденным, по его словам, в интернете: «Обама и его генералы в Пентагоне спорят, когда лучше всего напасть на Россию. Они никак не могут прийти к общему мнению, и решают спросить совета у союзников. Французы отвечают: «Мы не знаем, но точно не зимой. Это плохо закончится». Немцы говорят: «Мы тоже не знаем, но ни в коем случае не летом. Мы уже пробовали». У кого-то из окружения Обамы возникла блестящая идея спросить у китайцев. Китай бурно развивается и у него всегда есть новые идеи. Китайцы ответили: «Самое лучшее время – прямо сейчас. Россия строит трубопроводы «Сила Сибири» и «Северный поток», космодром Восточный, гигантский мост в Крым. Они также модернизируют Транссибирскую магистраль, строят новый железнодорожный мост через Лену и магистраль Амур-Якутск. А еще русские строят новые спортивные объекты для чемпионатов мира по футболу и легкой атлетике, и у них в разработке 150 проектов по добыче ресурсов в Арктике. В общем, им сейчас как раз нужно как можно больше пленных».

Похоже, даже генералы стран НАТО уже заметили в поведении России что-то необычное.

Сделано в России

В соответствии с мифом, распространяемым в настоящее время западными СМИ, Россия, является слаборазвитой экономикой, основанной на обмене минеральных сырьевых ресурсов на стеклянные бусы… имеется в виду высокотехнологичная продукция западных производителей. Любой парикмахер может вам сказать, что даже азиаты умеют делать айфоны, а вот русские не умеют.

Однако, взглянем на некоторые цифры. В 2016 году процент высокотехнологичного производства в ВВП составил 22,3 процента.

Отметим, что сегодня самым высокотехнологичным продуктом в мире является не айфон, а ядерная подводная лодка. Такие субмарины содержат гигантское количество высокотехнологичных деталей, большинство из которых засекречены.

На сегодняшний день Россия является единственной страной в мире, которая производит подводные лодки 4-го поколения. «Красноярск», четвертая атомная подводная лодка класса «Ясень», недавно завершила испытания корпуса на герметичность. Эта ударная подводная лодка проекта 885 строится на верфи «Севмаш» в городе Северодвинске. Всего строится 5 таких лодок, и еще пять атомных субмарин класса «Борей2.

Оборонная промышленность рассматривает возможность увеличения процента «гражданской продукции», и в этих целях она прилагает огромное количество усилий и инвестирует значительные средства в подготовку нового поколения высококвалифицированных рабочих.

Сеть детских технопарков Кванториум также является новой моделью внеклассного образования. В сущности, они представляют собой старые добрые советские кружки технического творчества для детей, только более продвинутые, с 3-D моделированием и робототехникой. Само собой разумеется, что обучение в технопарках Кванториум абсолютно бесплатное. Подобные парки открываются во многих регионах страны.

Робототехническая компания Роббо из Санкт-Петербурга, предоставляющая учебные материалы для технопарков Кванториум и средних школ, также поставляет свою продукцию для обучения программированию в школах Финляндии.

В течение последних четырех лет население России растет. Для всех этих детей в настоящее время разрабатывается новая система образования.

Россия возобновляет производство бериллия, которое было прекращено в 1989 году. В настоящее время она покупает бериллий в Китае и США. Прорывы в технологии производства бериллия могут означать, что Россия будет способна обеспечивать себя одним из самых редких и дорогих металлов в мире. Бериллий в основном используется в производстве конструкционных материалов для высокоскоростных самолетов, ракет, космических кораблей и спутников связи, а также применяется в ядерных реакторах в качестве отражателя или замедлителя нейтронов.

Ожидается, что к 2020 году на долю России будет приходиться около 30 процентов мирового рынка бериллия.

Что еще производится в России

Легковые и грузовые автомобили

Автомобили в стиле ретро производит российская компания Bilenkin Classic. Российский автопроизводитель Лада запускает продажи своей продукции в Германии.

Мотоциклы

Вседорожные мотоциклы с шинами низкого давления. Ховербайки Скорпион-5.

Тяжелое промышленное оборудование, тракторы и тягачи

Самолеты и вертолеты

-«Вертолеты России» в 2017 году начнет производство первых вертолетов Ка-52 Аллигатор

— производство Ка-52 в Архангельске

— знаменитые рабочие лошадки всех войн, Ми-8

— вертолеты Ми-35

— истребители Су-30СМ.

Авиационные двигатели

Турбовентиляторные двигатели ПС-90А, применяемые в президентском самолете Ил-96-300ПУ, пассажирском самолете большой дальности Ил-96-300, пассажирских и грузовых самолетах Ту-204, Ту-214 и их модификациях.

Нефтяные танкеры

В феврале 2017 года в Нижнем Новгороде российский судостроительный завод «Красное Сормово» начал производство второго танкера проекта РСТ27 для эксплуатации в Каспийском море, предназначенный для смешанных перевозок река-море. Суда проекта РСТ27 были разработаны ООО Волго-Каспийским проектно-конструкторским бюро в Нижнем Новгороде.

Проверенные военно-морскими флотами России и Вьетнама в различных военных операциях фрегаты Гепард 3.9 постепенно приобретают авторитет на рынке вооружений азиатских стран. Как стало известно, Рособоронэкспорт и Зеленодольский завод имени М. Горького завершают двухлетние переговоры с Военно-морским флотом Шри Ланки о поставках патрульных катеров Гепард 5.1. Хотя речь идет пока об одном судне, этот контракт усилит интерес к этой модели в других южно-азиатских странах, таких как Малайзия, Бангладеш, Мьянма и Бахрейн. В ближайшее время два новых Гепарда 3.9 будут поставлены Вьетнаму.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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