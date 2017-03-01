Доклад ООН: Роботы заменят две трети всех работников в развивающихся странах

Судя по сообщениям СМИ, может показаться, что автоматизация затрагивает рынок труда только в развитых странах. Тем не менее, опубликованный недавно доклад Конференции ООН по торговле и развитию указал на то, каким образом автоматизация проявляется в развивающихся экономиках, и, судя по всему, она влияет на ситуацию в этих странах даже больше, чем в промышленно развитых.

Текст доклада гласит: «Все более широкое использование роботов в развитых странах размывает традиционные преимущества развивающихся стран, связанные с низкой стоимостью рабочей силы». В нем цитируется еще один доклад, опубликованный Всемирным банком, в котором отмечается, что «доля профессий, которые могут подвергнуться значительному воздействию автоматизации, в развивающихся странах на самом деле даже выше, чем в более развитых, где многие из этих рабочих мест уже исчезли».

Короче говоря, это означает, что низкоквалифицированные рабочие места в развивающихся странах являются более уязвимыми, поскольку такая работа может довольно легко выполняться роботами, которые со временем возьмут на себя низкоквалифицированный труд в этих странах. В докладе приводятся ошеломляющие цифры: две трети всех рабочих мест в развивающихся странах могут быть потеряны вследствие процесса автоматизации.

Автоматизация может привести к тому, что экономическая активность, например, в перерабатывающей промышленности, будет возвращаться из развивающихся стран обратно в развитые. Это уже происходит сегодня, но, согласно докладу, темпы этого процесса пока являются низкими. Однако, в дальнейшем, по мере того, как масштабы автоматизации в развивающихся странах будут расти, этот показатель, скорее всего, резко изменится.

Разумеется, это вызывает множество вопросов. Как можно смягчить воздействие роботизации и автоматизации на рынок труда в развивающихся странах? Как защитить работников и экономику от их негативных последствий?

Авторы доклада полагают, что «результаты будут определяться политикой». Другими словами, страны должны уже сейчас начать планирование, учитывающее неизбежность автоматизации и потери рабочих мест. В этой связи они советуют развивающимся странам приступить к «цифровой революции» путем изменения образовательной политики в сочетании с «благоприятной макроэкономической, промышленной и социальной политикой». Таким образом, необходимо более полное внедрение компьютеров в образовательную систему и фундаментальное изменение самого механизма функционирования общества. Безусловно, это будет весьма непростой задачей.

Одним из социальных решений, которое можно было бы применить, является так называемый «всеобщий базовый доход» — гарантированный доход, предоставляемый всем без исключения лицам, независимо от статуса занятости или экономического положения. Эта система в настоящее время активно обсуждается, причем за нее выступают многие эксперты в различных отраслях промышленности. Более того, она уже проходит испытания в Финляндии и других странах. Таким образом, в ближайшем будущем можно будет проанализировать ее результаты, и если они окажутся успешными, внести соответствующие изменения в экономические и социальные структуры.

«Революционные технологии всегда приносят как выгоды, так и новые риски», — говорится в докладе. Необходимо тщательно взвешивать эти риски, и в то же время искать новые пути улучшения и трансформации общества с помощью этих технологий.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x