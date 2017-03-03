Американские аналитики обеспокоены тем, что Путин может остаться у власти

В Кремле принимают меры для того, чтобы президент Владимир Путин продолжал управлять Россией. Среди всех мероприятий особенно важным считается проведение местных референдумов задолго до президентских выборов 2018 года и непосредственно перед их началом. Цель референдумов – воодушевить электорат на участие в выборах и поддержать правительство, тем самым помогая признать выборы состоявшимися.

На данный момент Путину не следует беспокоиться о переизбрании на четвёртый срок на выборах 2018 года. Достойных соперников у него попросту нет. Хотя популярность антикремлёвской оппозиции (во главе с Алексеем Навальным) и Коммунистической партии растёт, последней будет крайне сложно представить на выборы своего кандидата в связи с отставкой Геннадия Зюганова. К тому же, в Кремле запретили участие Навального в выборах из-за обвинения в коррупции.

Тем не менее, Путин обеспокоен тем, что низкая явка может привести к тому, что выборы будут признаны несостоявшимися, и это поставит под угрозу его победу. В сентябре 2016 года на выборах в Госдуму наблюдатели зафиксировали явку лишь в 31 процент, что гораздо меньше обычных 60-70 процентов. Путинская партия «Единая Россия» получила большинство голосов и мест в Госдуме на этих выборах, однако, столь низкая явка отражает уровень апатичности российского общества по отношению к политической системе.

Так как же будет действовать правительство? Издание «Известия» сообщает, что в Кремле планируют привлечь избирателей несколькими способами. Прежде всего, Кремль намерен обратиться к молодёжи через социальные сети, а также создать видеоигры, в которых подчёркивалась бы важность голосования. Правительство обдумывает смягчение условий голосования и намеревается дать гражданам возможность голосовать вне зависимости от прописки. Кремль также может обеспечить присутствие на выборах большего числа наблюдателей.

Правительство запланировало проведение в российских городах референдумов, на которых будут подниматься общественные, экономические и политические вопросы, а также будут исследоваться ожидания граждан от президентских выборов. В теории это позволит Кремлю оправдать ожидания и заручиться поддержкой граждан. К примеру, людям могут задать вопрос, должна ли власть поддерживать малый бизнес или общественные организации. Граждане, в свою очередь, получат возможность вынести на обсуждение любую политическую проблему и предложить государству пути её решения. Кремль ставит целью пробудить в обществе энтузиазм в отношении выборов и обеспечить достойную явку в следующем марте. Некоторые референдумы будут проведены в один день с выборами, чтобы охватить как можно большее число граждан.

Перед выборами 2012 года в Москве прошли массовые протесты, направленные против Кремля. Столь бурную реакцию получил неправильный подсчёт голосов на выборах в Госдуму и намерение Путина избираться на третий срок. На выборах 2016 года Кремль был более осторожен, и манипуляций с результатами не наблюдалось. На данный момент в России проходят лишь небольшие акции протеста, связанные, в основном, с ухудшающейся экономической ситуацией. И тем не менее, в Кремле не намерены рисковать и сделают всё возможное, чтобы популярность Путина сохранялась на должном уровне в течение его продолжительного президентства.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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