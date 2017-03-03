Россия планирует в 2019 году ввести в эксплуатацию крупнейший в мире атомный ледокол

По словам высокопоставленного российского чиновника, Россия намерена в 2019 году ввести в строй головной корабль нового класса атомных ледоколов. Ледокол «Арктика» класса ЛК-60Я, обладающий водоизмещением в 33 тысячи тонн, длиной 173 метра и шириной 34 метра, станет крупнейшим в мире ледокольным судном, и в то же время убедительным свидетельством растущих российских амбиций в Арктике.

«Арктика» станет флагманом российского атомного ледокольного флота. Судно оснащено ядерной энергетической установкой Ритм-200, которая состоит из двух реакторов мощностью 175 Мегаватт каждый», — заявил в интервью российским СМИ Вячеслав Рукша, глава российской государственной компании Атомфлот, которой принадлежит единственный в мире флот атомных ледоколов.

Ледокол «Арктика» был спущен на воду в июне 2016 года. Согласно сообщениям, в России были заложены еще два судна этого класса, которые, как ожидается, войдут в строй в 2019 и 2020 году соответственно. В июне 2016 года также состоялся спуск на воду дизель-электрического ледокола проекта 21180 «Илья Муромец» водоизмещением 6 000 тонн, который стал первым новым военным ледоколом, созданным в России за последние полвека. Это судно будет введено в эксплуатацию уже в нынешнем году, однако Вячеслав Рукша убежден, что позиции России в Арктике будут зависеть главным образом от парка атомных ледоколов.

«Атомная энергетическая установка на корабле потребляет всего несколько тонн ядерного топлива в год. Для сравнения, поршневые двигатели потребовали бы для этого десятки тонн нефти. Именно поэтому дизельные ледоколы, по сути дела, не в состоянии обеспечить круглогодичную навигацию в арктическом регионе», — заявил он.

Основной задачей нового класса атомных ледоколов будет расчистка проходов для движения судов по Северному морскому пути, который проходит вдоль российского арктического побережья от Карского моря до Берингова пролива.

Глава Атомфлота ожидает роста интенсивности движения судов по этому маршруту. «Объем перевозимых грузов может достичь 30 миллионов тонн в год. Чтобы обеспечить такой уровень грузопотока, Россия строит крупнейшие в мире атомные ледоколы», — сказал Рукша. Для сравнения, в 2016 году грузопоток по Северному морскому пути составил 6,5 миллионов тонн.

«В ближайшие десятилетия наша главная задача будет заключаться в обеспечении ледокольной поддержки национальных углеводородных проектов с прямой транспортировкой грузов на рынки тихоокеанского региона», — добавил он.

В настоящее время в России эксплуатируется 40 ледоколов. В ближайшие годы страна намерена ввести в строй более десятка дополнительных судов этого класса. Соединенные Штаты обладают двумя ледоколами, причем лишь один из них является тяжелым ледоколом, пригодным для круглогодичной эксплуатации в Арктике. Как сообщалось в СМИ, Береговая охрана США заключила с пятью компаниями контракты на конструкторскую разработку тяжелого ледокола, который может в будущем стать основой для нового класса американских ледокольных судов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x