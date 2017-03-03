Новая железная дорога в Арктике – инфраструктурный проект года

Полуостров Ямал привлек особое внимание ьлагодаря состоявшейся на этой неделе церемонии вручения национальной премии в сфере инфраструктурных проектов «Росинфра». Проект железной дороги Бованенково–Сабетта был удостоен награды как лучший стратегический проект в сфере транспортного обеспечения региона.

В ходе церемонии награждения, состоявшейся в рамках программы инвестиционного форума Сочи-2017, российский министр транспорта Максим Соколов подчеркнул особую важность этого проекта для инфраструктурного развития Арктики.

«Эта железнодорожная линия будет иметь синергический эффект, поскольку она связана с еще более стратегически важной магистралью Северный широтный ход», — сказал Соколов.

«Введение в строй всей Ямало-Ненецкой железнодорожной линии позволит нам обеспечить транспортировку грузов для всей европейской части страны», — добавил министр.

Железная дорога между Бованенково и Сабеттой представляет собой самый северный участок Северного широтного хода — проектируемой 707-километровой железнодорожной магистрали восток-запад между Надымом и городом Лабытнанги в Западной Сибири.

Новая линия позволит осуществлять перевозку пассажиров и грузов из Архангельска в Лабытнанги, где в настоящее время находится конечная станция, через Обскую Губу и далее до Нового Уренгоя и Сургута. Она станет новым мощным путем сообщения между Западной Сибирью и Арктическим побережьем.

«При такой поддержке, я уверен, что проект в скором времени станет реальностью», — заявил на церемонии губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Как утверждает региональная администрация, проект уже подготовлен к реализации, и у него имеются необходимые инвесторы.

Отмечается, что проект является довольно дорогостоящим. По некоторым оценкам, общий объем необходимых инвестиций составляет около 190 миллиардов рублей, причем все средства предполагается получить за счет государственно-частного партнерства. Одно только строительство моста через Обь оценивается в 70 миллиардов рублей.

Этот проект получил высокую оценку президента Путина. В ходе ежегодной пресс-конференции в 2015 году он подчеркнул, что хотел бы, чтобы строящийся в Сабетте порт стал универсальным и был способен обслуживать все виды грузов. «Там очень удобное место, с хорошей логистикой», — добавил он.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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