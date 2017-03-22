Сравнение CRM систем: обзор продуктов 2017 года

В последние годы внедрение CRM систем в компаниях стало чуть ли не обязательным условием успешного ведения бизнеса. Объясняется это несомненными выгодами, которые компания получает от внедрения таких программных решений.

Современная и функциональная CRM система позволяет повысить рентабельность бизнеса, эффективно осуществлять контроль за деятельностью сотрудников и всеми рабочими процессами компании, выявить и устранить «узкие» места в работе вашей фирмы, и как следствие, помогает сделать предприятие более прибыльным, клиентоориентированным и конкурентоспособным.

Внедрение систем необходимо для любого бизнеса, который работает непосредственно с клиентами и стремится наращивать базу покупателей. Актуально использование CRM для торговли, особенно для крупных торговых сетей, где необходима эффективная автоматизация логистических процессов, работы с поставщиками, товарными запасами. Не менее актуальным является наличие данного инструмента и на производственных предприятиях.

Осталось только определиться с выбором CRM решения, что бывает сделать не так просто – т.к., на первый взгляд, все предлагаемые продукты одинаковы и мало чем отличаются. Но чтобы понять, подходит ли решение именно вашему бизнесу, сначала нужно определить функционал, который важен именно для вас, а далее сравнить и выбрать среди множества популярных и уже зарекомендовавших себя на рынке решений.

Чтобы облегчить вам задачу, предлагаем вашему вниманию таблицу с сравнением CRM систем, а точнее наличия и качества реализации самого полезного, по мнению экспертов, функционала в этих системах.

Для создания обзора CRM были взяты самые популярные CRM системы на 2017 год: Битрикс24, STORVERK CRM, amoCRM, Мегаплан, 1С:CRM и bpm online Sales, они указаны вверху таблицы, слева указан перечень возможностей и баллы от 1 до 3, где 3 – это максимальный уровень функционала, а 0 – отсутствие функционала в системе.

В таблице дана экспертная оценка, которую у вас на предприятии может осуществить директор по маркетингу, начальник отдела продаж или директор IT-департамента, запросив необходимую информацию у вендора.

Сравнение CRM произведено с учетом типовых запросов от пользователей CRM систем, если в вашей компании обязательными являются другие требования, например, импорт базы контактов, наличие мобильного приложения, локализация для другой страны, то данное требование можно включить в опросник, рассылаемый вендорам.

По результатам сравнения популярных CRM систем наиболее функциональными и гибкими эксперты признали STORVERK CRM и bpm online Sales. Подробнее ознакомиться с функционалом каждой CRM системы можно на сайтах компаний. Удачного выбора!

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