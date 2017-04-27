Перспективы китайско-российского военного альянса

Сценарий, который вызывает наибольшую тревогу у американских стратегов в оборонной сфере – это мрачная и в то же время редко обсуждаемая возможность того, что Китай и Россия могут совместно пойти на вооруженный конфликт с Соединенными Штатами. Хотя ни Москва, ни Пекин не являются достаточно сильными, чтобы вести на равных интенсивную продолжительную войну с Вашингтоном, хорошо скоординированные усилия этого тандема, несомненно, способны создать серьезные проблемы для американской сверхдержавы. Такой сценарий обоснованно считается крайне маловероятным. Отчасти дело в том, что главный урок холодной войны, судя по всему, заключается в ошибочном представлении коммунистического блока как монолита, в то время как на самом деле он был сильно раздроблен. Вполне возможно, что трагической войны во Вьетнаме можно было бы избежать, если бы в Вашингтоне в то время лучше осознавали противоречия в лагере противника.

Однако, сегодня мир коренным образом изменился, и повсюду видны признаки того, что Москва и Пекин с каждым днем становятся все ближе друг к другу. К числу последних проявлений их геостратегического объединения можно отнести, например, участие крупной китайской делегации в недавнем Международном форуме по развитию Арктики в Архангельске, все более решительную поддержку со стороны Китая российской интервенции в Сирии, а также решительный протест обеих стран против развертывания в Южной Корее американской системы ПРО THAAD.

Ранее уже указывалось на удивительную прямоту, с которой пекинские стратеги обсуждают будущее долгосрочной политики Китая в отношении формирования и дезавуирования альянсов. Энергичность этой дискуссии вновь продемонстрирована в статье 2017 года под названием «Союз с Китаем? Российские национальные интересы и вероятность создания китайско-российского альянса».

В этой статье приводятся откровенные и относительно объективные аргументы, имеющие большое значение для будущего мировой политики. Вначале автор высказывает предположение, что формирование китайско-российского альянса может перерасти в трансформационную стратегию. Он приходит к выводу, что этот альянс может быть «эффективным инструментом» преодоления «американского давления». Вопрос о колоссальных запасах природных ресурсов в России также считается вполне уместным предметом будущей дискуссии в Китае.

И тем не менее большая часть статьи посвящена скептической оценке идеи формального сближения Китая с Россией. Широко обсуждаемая в документе тема – вероятность того, что этот альянс будет воспринят не столько как оборонительная реакция, сколько как агрессивная наступательная мера. С одной стороны, автор высказывает классический аргумент против альянсов, отмечая, что Китай может оказаться в «ловушке», будучи втянутым в ненужные военные конфликты. С другой стороны, он отмечает, что Россия вряд ли нуждается в помощи китайских вооруженных сил. Более того, в статье неоднократно подчеркивается, что превращение экономической мощи Китая в военную – относительно медленный процесс. Хотя на это прямо не указывается, автор, по всей видимости, подразумевает, что сохраняющаяся слабость Китая в военном отношении является препятствием для создания альянса между Китаем и Россией, возможно, потому, что Китай не рассматривается в качестве достаточно сильного партнера. Тем не менее, автор с удивительной откровенностью пишет, что Китай будет старшим партнером в этом гипотетическом альянсе, в основном благодаря своему экономическому весу.

Тем не менее, Пекин также неизбежно потребует большей помощи со стороны Москвы в рамках этого альянса, учитывая уже очевидное стратегическое давление, оказанное на Китай американской «перебалансировкой сил» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В сущности, автор статьи указывает на напряженность, изначально присущую альянсу Китая и России, предполагая, что последняя фактически получила стратегические преимущества от американской «перебалансировки», и что альянс между Россией и Китаем создаст определенные проблемы для российской дипломатии, например, для достаточно интенсивного взаимодействия Москвы со странами Юго-Восточной Азии.

Анализ показывает, что украинский кризис не привел к столь серьезным изменениям в мировой политике, как можно было бы предположить. В конце концов, как отмечается в статье, Россия в условиях кризиса полагалась на собственную военную мощь, а кроме того, этот кризис не привел к снятию давления, оказываемого на Китай. Автор категорически заявляет, что главным приоритетом для России будет оставаться улучшение ее экономического положения, а это будет зависеть прежде всего от улучшения ее отношений с Европой и Соединенными Штатами Америки. Применяя схожую логику, он также отмечает, что американо-китайское сотрудничество может прекратиться, если Китай предпримет шаги по активному формированию альянса с Россией. Кроме того, автор указывает, что как Россия, так и Китай, смогли добиться регионального превосходства самостоятельно, что говорит о том, что альянс может оказаться ненужным. Наконец, в том, что касается культуры, по мнению автора, китайцы благоприятно настроены в отношении России, однако русские не отвечают взаимным добрым расположением к Китаю.

Тем не менее, выводы в отношении перспектив альянса между Россией и Китаем не являются полностью пессимистичными. Автор пишет: «Можно предсказать, что Россия будет главной целью китайской политики формирования альянсов». Далее поясняется, что «перед лицом давления со стороны Соединенных Штатов и их союзников Китай нуждается в стране, с которой он может тесно сотрудничать, и этой страной является Россия. В качестве позитивных примеров, свидетельствующих о перспективах альянса, приводятся совместные военные учения на протяжении нескольких лет, а также почти одновременные шаги, направленные против японских претензий на Курильские острова в 2012 году. Кроме того, автор утверждает, что увеличение поставок российской нефти и газа повысит энергетическую безопасность Китая. В статье прямо указывается на координацию между Китаем и Россией по таки сложным дипломатическим вопросам как отношения с Ираном и Северной Кореей. В заключение автор предсказывает, что «растущая мощь России позволит ей усилить свои позиции в альянсе. При этом, по его мнению, через десять лет потенциал создания китайско-российского альянса возрастет».

И все же нельзя сказать, что это китайское исследование, демонстрирующее впечатляющую объективность, является полномасштабным одобрением такого альянса. Автор полагает, что партнеры удовлетворены и без того благоприятным и неуклонно улучшающимся климатом для сотрудничества. Они не видят большого преимущества в формализации партнерства, по крайней мере, в ближайшем будущем.

В заключение автор высказывает вывод о том, что «стратегическое давление и сдерживание со стороны США еще не достигли того уровня, когда обе страны будут вынуждены отреагировать созданием формального альянса». Разумеется, это заявление несет в себе скрытую угрозу того, что если Вашингтон на самом деле попытается нарастить свои меры по «перебалансировке сил», одним из возможных ответов Пекина будет стремление к более формальному военному партнерству с Москвой.

Автор, Лайл Голдстайн – доцент Института морских исследований Китая (CMSI) при Военно-морском колледже США в Ньюпорте

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (3 голосов, среднее: 4,33 из 5)

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