Американские неоконы в своем глазу бревна не замечают

У тех, кто следит за постсоветским пространством на протяжении последних нескольких лет, показной исторический ревизионизм вызвал серьезный переполох. Высказывания типа «Крым всегда был русским» противоречили неожиданным заявлениям о том, что Вашингтон обещал российскому правительству никогда не расширять НАТО. Сегодня всё крутится вокруг убеждений, что «Новороссия» — буквально «Новая Россия» — это отдельное государство внутри Украины.

Неудивительно, что этот ревизионизм всегда играет на руку Москве и наиболее четко прослеживается через стабильность Кремлевской пропаганды. Но для тех, кто следит за периферией, становится очевиден очередной факт переписывания исторических событий двадцатилетней давности, вышедший на передний план несколько месяцев назад.

Как говорят американские конспирологи и крайне-левые издания, вмешательство Москвы в последние выборы в США это просто ответная реакция на очевидную роль Вашингтона на выборах в Москве в 1996 году, когда претендент на пост президента Борис Ельцин, предположительно, благодаря американскому вмешательству, победил в последнем туре выборов коммуниста Геннадия Зюганова.

Не трудно проследить истоки этого распространенного мифа. На вздорных аккаунтах в Твиттере, на различных конспирологических «новостных» сайтах распространяется мнение, что Америка имела влияние на выборы 1996 года. Этот ревизионизм укоренился среди тех, кто только недавно обнаружил на карте постсоветское пространство, и среди тех, кто склонен рассматривать Москву как пострадавшее государство, действия которого после 2014 года — в Крыму— могут быть оправданы обычной реакцией на неправомерные действия Америки. Вместо того, чтобы рассматривать Кремль как силу, способную самостоятельно переписать историю, эти левые фракции будут упорно засыпать оппонентов встречными обвинениями.

Истоки этой байки во многом связаны с обложкой журнала Time 1996 года. На ней опухший Ельцин держит американский флаг, а бросающийся в глаза заголовок гласит — «Янки спешат на помощь». Фокусируя внимание на деятельности трёх американских советников — Джорджа Гортона, Джозефа Шумата и Ричарда Дреснера, статья изображала их как якобы главных виновников переизбрания Ельцина.

Обложка и заголовок были слишком хороши, чтобы ими не воспользовались крайне-левые издания, которые хотят оправдать действия русских хакеров. Новостной сайт Truth Out доказал это в прошлом месяце, утверждая, что советники «тайно управляли перевыборами Ельцина». Недавно в AlterNet появилось интервью, в котором утверждалось, что Ельцин был ничем иным как «пьяной американской марионеткой».

Но не только причудливые статьи про теории заговора утверждали, что США повлияли на выборы 1996 года. В конце 2016 года The Guardian опубликовал статью, цитируя Стивена Коэна из Нью-Йоркского университета, который, пожалуй, больше всего известен своей поддержкой референдума по автономии, проводимого пророссийскими сепаратистов в Восточной Украине. (Так, в этом месяце Коэн поставил под сомнение, действительно ли президент Сирии Башар аль-Асад стоял за применением химического оружия.) Крайне-левое издание Jacobin выпустило статью, где, несмотря на гораздо большую беспристрастность, чем большинство материалов желтой прессы, утверждалось, что усилия США в 1996 году были «еще более наглой кампанией по вмешательству», чем то, что делал Кремль в 2016 году.

Следует признать, что Вашингтон открыто предпочитал Ельцина Зюганову в 1996 году; как сказал президент Билл Клинтон заместителю госсекретаря США С. Тэлботту: «Мы должны идти до конца, помогая в любом вопросе». Действительно, было несколько путей, которыми Вашингтон увеличивал шансы Ельцина на победу, в том числе кредитом Международного валютного фонда в размере 10,2 миллиардов долларов. Поддержка США была достаточной для того, чтобы попасть в базу данных Карнеги-Меллона о предвыборном вмешательстве Вашингтона в дела Москвы, недавно опубликованную Дов Левином.

Но говорить о том, что действия Вашингтона в 1996 и России в 2016 каким-то образом похожи, будет не просто плохой идеей. Это риторическая тактика, которая намеренно и нечестно скрывает масштабы нападения Кремля на демократические основы Америки. К примеру, Клинтон не заходит дальше Обамы, который пытался повлиять на референдум в Великобритании по вопросу выхода из ЕС в 2016 году.

Точно так же для тех, кто действительно следил за ходом выборов в России в 1996 году, идея того, что американские советники повлияли на итоговое голосование или что они просто сыграли заметную роль в кампании Ельцина, столь же абсурдна, как и идея о том, что президентские выборы 2018 года в Москве будут свободными или справедливыми.

Например, Майкл Макфол, бывший посол США в России, писал, что утверждения советников о том, что они «принесли демократию в империю зла», «смехотворны». Кроме того, многие советы, которые давали эти консультанты, либо уже использовались, либо были даны с таким апломбом, что граничили с откровенным покровительством. Позиция, занятая Time, добавляет Макфол, «оскорбляет интеллект и старания русских, которые действительно организовали победу в кампании, смущает американскую журналистику и искажает законные достижения американцев, которые жили и работали в России на протяжении многих лет, укрепляя зарождающиеся демократические институты в этой стране».

Другие свидетели и участники выборов подтверждают заявление Макфола.

Дочь Ельцина рассказала The New York Times, что ни одна из функций американцев не была «основной ни с точки зрения планирования, ни стратегии». Главный политический советник Ельцина добавил, что команда президента России выбрала борьбу против коммунизма как одну из главных линий предвыборной кампании, «без какой-либо помощи американских советников», и заявил, что американцы едва ли сделали свою работу или присутствие заметными. Как отмечалось в Times, американцы «похоже, не имели контактов с кем-либо из других главных стратегов кампании». Глава службы общественного мнения при Ельцине добавил, что «когда были приняты все реальные решения, их (американцев) не было». Заместитель госсекретаря США Клинтона по вопросам России и бывших стран СССР С. Толботт также сказал, что роль американских советников «крохотная».

Но вместо того, чтобы исследовать, скажем, поддержку со стороны российских олигархов по пользующейся ныне дурной славой схеме «Займы за акции» или смерть чеченского лидера Джохара Дудаева или даже прекращение поддержки кандидата от третьей партии генерала Александра Лебедя и то, как эти факторы помогли Ельцину одержать победу, многие американские репортеры, казалось, стремились получить немного славы, используя имена консулов. Бездумно повторяя заявления советников, эти репортажи, как отмечалось в «Times», создали ссылающийся сам на себя сюжет: «Продажа советников».

И вот теперь, спустя почти два десятилетия, американские радикалы вновь используют к своей выгоде эти заявления и эту обложку журнала Times: российские действия в 2016 году были каким-то образом оправданы на фоне американского вмешательства в 1996 году.

Конечно, выборы 1996 года для многих в России были чем-то вроде фаустовской сделки, «моментом первородного греха», как писал Леонид Бершидский. А Ельцин, спустя несколько лет, уйдет в отставку для человека, который почти 20 лет спустя все еще остается в Кремле. Но вопреки мнению крайне-левых радикалов, американские консультанты не вернули Ельцина к власти. И не они создали российского лидера, который в 2016 году будет наблюдать за крупнейшими усилиями Москвы повлиять на американские выборы.

Источник перевод для MixedNews — Дмитрий Уточкин (3 голосов, среднее: 1,33 из 5)

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