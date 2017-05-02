Турция берёт курс на Россию

Независимые наблюдатели отметили, что турецкий референдум не был ни свободным, ни честным, но их выводы могут быть ошибочными. Президент Реджеп Эрдоган провозгласил победу и прекращение обсуждений, а пересчёт голосов и аннулирование результатов его не устроит.

Символически оборвав связь со светской прозападной республикой, которая сто лет назад была создана Мустафой Кемалем Ататюрком, после окончания референдума Эрдоган посетил не его могилу, а усыпальницу Махмеда II (правил в 1444-1446 годы и в 1451-1481 годы), завоевавшего Константинополь (современный Стамбул) в 1453 году. Этот визит увенчал десятилетние восхищение Эрдогана идеями неоосманизма, согласно которому Турция должна увеличить влияние на государства Среднего Востока и Северной Африки, ранее входившие в Османскую империю, а не пытаться влиять на Европу или западные страны.

Неоосманизм может усугубить отдаление Турции от Запада, страна не только теряет связь с Евросоюзом (Эрдоган сравнил правительство Нидерландов и Германии с нацистами), но и активно развивает сотрудничество с Россией.

В НАТО всё отрицают. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после прошлогоднего визита в Стамбул и Анкару говорил, что НАТО «благодарен Турции за вклад в работу Альянса в течение столь многих лет». Он похвалил Турцию за вклад в борьбу с международным терроризмом, не обращая внимания на то, что Эрдоган превратил страну в тайный транзитный путь боевиков ИГИЛ и обеспечивал и одобрял действия подконтрольных Аль-Каиде организаций в Сирии и в других странах.

На первый взгляд, российско-турецкий альянс выглядит парадоксальным: Россия и Турция исторически были соперниками. С целью завладеть проливом Босфор Россия вела с Османской империей многочисленные войны, а во время холодной войны Турция была одним из двух государств-участников НАТО, граничащих с СССР.

В последние годы между Анкарой и Москвой наблюдаются разногласия по поводу сирийского конфликта, так как Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, а Турция помогает оппозиции. Отношения крайне усложнились, когда Турция сбила российский истребитель, а пилот был расстрелян. Россия в ответ запретила турфирмам работать с Турцией, что значительно отразилось на неустойчивой турецкой экономике.

Как бы то ни было, Эрдоган и Путин возобновили сотрудничество (несмотря на убийство российского посла в Турции). Туристы вновь посещают Турцию. Лидеры провели переговоры в Санкт-Петербурге и в Стамбуле, обсудили многомиллиардные энергетические, инфраструктурные и ядерные сделки.

Укрепление связей с Турцией со стороны России имеет не только дипломатическое значение, из-за этого Турция постепенно отдаляется от Запада. Эрдоган с пренебрежением относится к Западу, так как западные политики поддерживали старый светский порядок в Турции, и несмотря на уважение турецких и западных дипломатов к странам друг друга, Эрдоган обрушивает на Запад и НАТО в частности поток ненависти. Российский политолог и конспиролог Александр Дугин появляется в турецкой прессе чаще, чем посол США.

Турция укрепляет связь с Россией и в военном отношении. Ряды военных очищаются от сторонников находящегося в изгнании Фетхуллаха Гюлена, однако сейчас служба в войсках НАТО для военных становится предлогом для отправки в тюрьму, а не для повышения. Ранее в этом месяце прошли объединённые российско-турецкие военные учения. Ходят слухи, что Россия стремится создать военно-морскую базу в городе Мерсин, где увеличивается российское присутствие.

Меняется и внешняя политика Турции. Несмотря на заявления турецких организаций по связям с общественностью об укреплении сотрудничества с Европой, Эрдоган и министерство иностранных дел налаживают связь с ШОС, лидерами которой являются Москва и Пекин. Турция в своё время застала врасплох госсекретаря США Джона Керри, приняв участие в российской и иранской дипломатической инициативе по сирийскому вопросу.

Интересно, что в ситуации, когда Эрдоган стремится поменять курс Турции с западного на российский, для США становится опасен не выход Турции из НАТО, а продолжение её участия в Альянсе. В основе действий НАТО лежит согласованность, а Турция может выступить в роли троянского коня, препятствуя принятию решений. В НАТО отсутствует механизм по исключению участников Альянса, которые действуют вразрез с принятыми политическими или демократическими нормами.

Опасно участие Турции в разработке унифицированного ударного истребителя F-35, так как получив в своё распоряжение самолёты следующего поколения, Турция может поделиться технологиями с Россией и Китаем. В истребителях F-35 Турция остро не нуждается, так как Эрдоган столь рьяно развивал ВВС, что после чисток в их рядах на каждого пилота приходится два F-16. Покупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 таит опасность, так как они могут быть взяты на вооружение турецкой армией лишь с нарушением правил НАТО.

Возможно, Эрдоган решил, что придумал беспроигрышную стратегию. Если он создаст рычаг воздействия, из-за которого США и Европа пойдёт на уступки, он победит. Дональд Трамп или министр обороны США Джеймс Мэттис окажутся втянутыми в участие в бесконечном аукционе, потому что Эрдоган ненасытен. В то же время, Эрдоган считает, что он победит, если удостоится личной или государственной награды от Путина. Эрдоган лишь не желает понять, что рискует будущим Турции: США относится к своим союзникам как к партнёрам, а Россия видит в них зависимые государства. При этом Эрдоган считает, что сможет перехитрить Путина, но по сравнению с российским лидером он новичок.

Запад может сожалеть о падении демократии и светского режима в Турции, но это было актуально ещё десять лет назад. Для Европы и США большую опасность сейчас представляет смена направления внешней политики Турции.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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