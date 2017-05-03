Индия будет поддерживать партнерские связи с Россией «независимо от отношений с США»

«Я думаю, что Индия всегда будет сохранять партнерские отношения с Россией независимо от США по той простой причине, что русские гораздо охотнее готовы предоставить ей стратегические возможности и технологии такого рода, которые мы не можем предложить в силу политических или юридических причин», заявил вчера членам сенатской комиссии по делам вооруженных сил старший научный сотрудник Фонда Карнеги по международным связям Эшли Теллис.

«Наша истинная цель в отношениях с Индией отличается, по моему мнению, от провозглашаемой в многочисленных публичных комментариях. Соединенные Штаты преследуют в Индии лишь собственные интересы, а вовсе не стремятся сформировать альянс», сказал Теллис в ответ на вопрос сенатора Элизабет Уоррен.

«Кое-кто в последнее время высказывал предположения, что Индия ведет свою игру, сталкивая США и Россию между собой, с целью извлечь для себя определенные преимущества. Как по-вашему, правда ли это, и является ли это проблемой, о которой США должны беспокоиться?» спросила Уоррен. Она также сказала, что отношения между США и Индией в течение последнего десятилетия развивались в направлении тесного стратегического партнерства. Только за последние несколько лет Министерство обороны США назвало Индию крупным военным партнером и учредило Инициативу по торговле оборонными технологиями.

Однако, Индия высоко ценит свою независимую внешнюю политику и имеет давние отношения с Россией. Даже сегодня Россия остается основным поставщиком вооружений в Индию, и, в то время как США подчеркивают многочисленные ограничения в области применения силы, российские вооружения поставляются на гораздо менее обременительных условиях.

Эшли Теллис заявил, что расчет Америки состоит в том, что Индия сможет встать на ноги. И если она сможет балансировать растущее влияние Китая, это будет выгодно для США, независимо от того, каковы будут двусторонние отношения между Нью-Дели с Вашингтоном.

«Я думаю, что это разумная политика и нам стоит ее продолжать. Позвольте мне сказать еще кое-что о России. Индийцы пришли к пониманию того, что Россия уже не обладает передовыми возможностями, как во времена Советского Союза. Кроме того, россияне не особенно надежны, когда речь заходит о предоставлении современных технологий в области обычных вооружений, подобных тем, что имеются у США. Поэтому, хотя они стремятся сохранить отношения с Россией, поскольку у нее имеется необходимая военная техника, индийцы стремятся к диверсификации, а в этом отношении Соединенные Штаты обладают первенством», сказал Теллис.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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