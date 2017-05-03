В металлообрабатывающей индустрии идет технологическая революция

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Любая экономика не может успешно развиваться без развитой металлообрабатывающей промышленности, использующей новые технологии и современное оборудование. Примером высокотехнологичного предприятия, обеспечивающего потребности металлообрабатывающей индустрии на отечественном рынке, является ЗАО «Союзпромкомплект», специализирующееся на поставке промышленным предприятиям России деревообрабатывающих и металлообрабатывающих станков отечественного и зарубежного производства, подробнее о которых можно узнать на сайте https://www.spk-stanok.ru/oborudovanie-metalloobrabotka/lentochnopilnoe/.

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В частности, компания предлагает автоматические ленточнопильные станки по металлу, вертикальные ленточнопильные станки, ленточнопильные станки с резом от 500 мм и выше, а также полуавтоматические и ручные ленточнопильные станки. Это оборудование удобно применять в мелкосерийном производстве для изготовления заготовок по заданной программе, обеспечивая при этом высокое качество обработки.

Кроме того, заказчик имеет возможность выбрать из широкого ассортимента настольных и комбинированных станков JET настольный токарно-винторезный станок BD-9G, токарный станок BD-11W, токарный станок BD-8 со сверлильно-фрезерной стойкой, настольный токарный станок по металлу BD-7 и BD-X7, инструментальный высокоточный станок JTL -915HP и ряд других станков, о которых можно узнать на страничке https://www.spk-stanok.ru/oborudovanie-metalloobrabotka/tokarnoe/nastolnye-i-kombinirovannye-tokarnye-stanki/nastolnye-i-kombinirovannye-stanki-jet/ .

Между тем, в металлообрабатывающей промышленности активными темпами идет внедрение новых технологических процессов.  Так, по мнению экспертов, новой «прорывной» технологией стало аддитивное производство или технология послойной 3D-печати, получившей распространение в аэрокосмической отрасли. В перспективе это  может коренным образом изменить весь ландшафт производства оборудования. Аддитивное производство оборудования для аэрокосмической отрасли в настоящее время выходит из начального этапа разработок с применением пластмасс и полимеров и активно продвигается в область металлообработки. Сегодняшняя революция идет полным ходом, обостряя конкуренцию среди ведущих производителей металлообрабатывающего оборудования.

 


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  1. От Туда:
    04.05.2017 в 7:49 пп

    Революция идет полным ходом, но не с настольных и комбинированных станков !

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