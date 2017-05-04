Северные страны объединяются против России в рамках нового оборонного соглашения

Растущий страх перед вторжением реваншистской России заставил такие северные страны как Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия более активно сотрудничать друг с другом в рамках де факто существующего военного альянса, чьи затраты на оборону резко увеличиваются и достигают предельных высот.

Этот альянс заявил о себе в 2015 году, когда четыре северные страны подписали соглашение о военном сотрудничестве.

Четыре государства видят в соглашении способ сократить расходы за счёт согласования закупок оборудования и систем вооружения, избегая ненужного дублирования и обеспечивая снижение цены при заключении коллективных сделок.

Соглашение призвано усилить коллективную безопасность в Северном регионе и помочь северным странам объединить усилия в защите своих территорий.

Соглашение появилось на фоне постоянно растущей угрозой для этих стран вторжения со стороны России, лидеры которой стремятся вернуть распавшийся СССР путём подчинения стран, ранее бывших частью Варшавского договора.

Ещё хуже одержимость Москвы идеей о войне с НАТО вопреки своей военной слабости.

Москва начала агрессивно наращивать военный бюджет, что подтолкнуло северные страны сделать то же самое. Норвегия и Швеция увеличивают затраты на оборону и закупают большее количество военной техники.

Соглашение приведёт к созданию политической и правовой основы для совместных закупок вооружения.

Условия соглашения Северных стран выполняются в соответствии с директивами ЕС, посвящёнными вопросам закупок систем вооружения и безопасности и внутреннего трансфера связанных с обороной продуктов.

За соблюдение условий соглашения отвечает Североевропейское оборонное сотрудничество – межгосударственная организация, способствующая усилению сотрудничества между пятью Северными странами, к которым относится и Исландия. Будучи единственной страной НАТО без регулярной армии, Исландия не стала участницей соглашения Северных стран.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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