В самую большую православную церковь на Балканах доставлена огромная мозаика из России

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В минувшую среду в Сербию прибыло из России огромное мозаичное полотно для крупнейшей православной церкви на Балканах, в которой сербское руководство тепло приветствовали это событие как знак «вечной» дружбы между двумя славянскими народами.

A priest kisses a mosaic from Russia depicting Jesus Christ that will decorate the inside of St. Sava Temple in Belgrade, Serbia, Wednesday, May 3, 2017. Russia has been looking to increase its sway in fellow-Orthodox Christian Serbia, a Moscow ally in the Balkans. (AP Photo/Darko Vojinovic)

Первая часть 40-тонной мозаики, отправкой которой лично занимался президент России Владимир Путин, в виде 66 отдельных секций доставлена в храме святого Саввы в Белграде, одном из крупнейших христианских православных соборов в мире.

Одна секция с изображением головы Иисуса была выставлена на обзор для прихожан, посещающих службу. По завершении установки мозаики, которая должна завершиться к концу года, она будет покрывать около 1 тысячи 230 квадратных метров интерьера собора, строительство которого началось в 1985 году.

СМИ сообщили, что мозаика обойдется в 4 миллиона евро, и частично проект финансируется российским энергетическим гигантом Газпромом.

На торжественной церемонии, проходившей в соборе, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сказал, что мозаика «еще раз покажет наше единство и единение с русским народом и российским государством».

«Мы должны лелеять вечное братство и дружбу с Российской Федерацией в эти бурные времена, когда мы больше всего нуждаемся в друзьях, — сказал Дачич.

Сербия формально стремится к членству в Европейском Союзе, но при нынешнем руководстве она все чаще обращается к своему традиционному союзнику — России.


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

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