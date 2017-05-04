В самую большую православную церковь на Балканах доставлена огромная мозаика из России

В минувшую среду в Сербию прибыло из России огромное мозаичное полотно для крупнейшей православной церкви на Балканах, в которой сербское руководство тепло приветствовали это событие как знак «вечной» дружбы между двумя славянскими народами.

Первая часть 40-тонной мозаики, отправкой которой лично занимался президент России Владимир Путин, в виде 66 отдельных секций доставлена в храме святого Саввы в Белграде, одном из крупнейших христианских православных соборов в мире.

Одна секция с изображением головы Иисуса была выставлена на обзор для прихожан, посещающих службу. По завершении установки мозаики, которая должна завершиться к концу года, она будет покрывать около 1 тысячи 230 квадратных метров интерьера собора, строительство которого началось в 1985 году.

СМИ сообщили, что мозаика обойдется в 4 миллиона евро, и частично проект финансируется российским энергетическим гигантом Газпромом.

На торжественной церемонии, проходившей в соборе, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сказал, что мозаика «еще раз покажет наше единство и единение с русским народом и российским государством».

«Мы должны лелеять вечное братство и дружбу с Российской Федерацией в эти бурные времена, когда мы больше всего нуждаемся в друзьях, — сказал Дачич.

Сербия формально стремится к членству в Европейском Союзе, но при нынешнем руководстве она все чаще обращается к своему традиционному союзнику — России.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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