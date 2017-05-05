Фармацевтические компании Shire и Генериум создают совместное предприятие в России

Один из лидирующих производителей лекарств на российском рынке компания «Генериум», принадлежащая миллиардеру Виктору Харитонину, объявила о создании совместного предприятия с компанией Shire (её штаб-квартира находится в Ирландии), как сообщает корреспондент The Pharma Letter.

Известно, что новое предприятие получит название SG Biotech и будет специализироваться на поставке препаратов для лечения гемофилии на российский рынок.

В Shire не исключают возможность переноса производства лекарств компании на заводы Генериума, расположенные во Владимирской области.

В настоящее время препараты для борьбы с гемофилией включены в государственную программу по закупке дорогостоящих лекарств для лечения редких заболеваний, известную как «7 нозологий».

В 2016 году в России была осуществлена закупка лекарств на сумму примерно в 10 миллиардов рублей. Значительная часть препаратов (оценивается в 3,5 миллиардов рублей) была закуплена у компании Baxalta, которая теперь входит в Shire. Второе место заняла компания Генериум с поставками лекарств от гемофилии на общую сумму в 2,3 миллиарда рублей. Сейчас компания контролирует примерно 70 процентов российского рынка препаратов для лечения гемофилии.

Аналитики Минздрава РФ считают, что создание совместного предприятия выгодно для Shire, так как компания получит доступ к многообещающему российскому фармацевтическому рынку.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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