Российский амурский тигр, находящийся под угрозой исчезновения, возвращается в дикую природу

Любители тигров, возможно, помнят, что популяция амурского тигра практически была на грани исчезновения, однако, как сообщает BBC, проведенные в России работы по ее восстановлению помогли вернуть этот вид в дикую природу и предотвратить вымирание этого вида. Восстановление популяции амурских тигров в дикой природе – одна из мер по увеличению численности кошачьих, находящихся под угрозой исчезновения.

В березовых лесах российского Дальнего Востока насчитывается около 530 амурских тигров, и их численность постепенно растет. Некоторые амурские тигры были также замечены в Китае и Северной Корее. В российских северных лесах весьма суровый климат, но именно это, возможно, дает тиграм некоторые важные преимущества. Дело в том, что здесь, судя по всему, наименьшая плотность человеческого населения среди всех зон обитания тигра, как, впрочем, и всей экосистемы.

Поскольку леса занимают огромную площадь, они предоставляют амурским тиграм больше пространства для жизни. Как сообщает National Geographic, лесная индустрия России не столь масштабна, как в других странах, и более дружелюбна к кошачьим, оказавшимся под угрозой исчезновения.

На гербах Хабаровского и Приморского края можно увидеть изображение амурского тигра. Согласно информации российского Общества сохранения диких животных, люди на Дальнем Востоке называют амурского тигра «амба» (великий, большой, огромный), и считают встречу с этой полосатой кошкой плохим предзнаменованием. Являясь крупнейшим подвидом амурского тигра, сибирские тигры на самом деле примерно такого же размера, как бенгальский тигр. Взрослый самец может достигать около 2 метров в длину, а его хвост добавляет к общей длине тела еще метр. При этом средний самец весит 160-190 килограммов. Самки уступают им по размерам, а их вес в среднем составляет 110-130 кг.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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