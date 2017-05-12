Российские атомные станции спасут Африку от энергетического кризиса

Российские должностные лица из Государственной корпорации по атомной энергии Росатом призвали африканских лидеров рассмотреть возможности развития ядерной энергетики в качестве способа разрешения постоянного энергетического кризиса, заявив, что ядерная энергия является разумной и экологически безопасной альтернативой для коммунального и промышленного использования по всей территории Африки.

«Поскольку Африка является континентом, страдающим от дефицита электричества, она не сможет реализовать весь свой потенциал роста, не удовлетворив энергетические потребности растущей экономики», — сказал вице-президент Росатома в странах Центральной и Западной Африки Виктор Поликарпов в интервью информационному агентству Ганы (GNA) после встречи российской делегации с президентом Уганды Йовери Мусевени.

Уганда проявила интерес к российским ядерным технологиям и предложениям Росатома по строительству атомных станций. В ходе встречи обе стороны подтвердили готовность начать сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии и подписать протокол о намерениях между корпорацией по атомной энергии Росатом и Министерством энергетики и минерального развития Уганды.

Поликарпов, в чьи основные обязанности включают надзор, реализацию и управление всеми российскими ядерными проектами в африканском регионе к югу от Сахары, заявил о больших перспективах этого бизнеса в Африке.

«Для африканских стран жизненно важным является устойчивый энергетический баланс, который обеспечит их собственную энергетическую безопасность и будет способствовать промышленному развитию. Именно по этой причине все больше и больше стран континента в настоящее время изучают возможности развития ядерной энергетики», – сказал он.

Росатом интенсивно развивает сотрудничество со странами Африки. У компании уже есть опыт работы на этом континенте. Южно-Африканская Республика была одной из первых стран, которые публично заявили о своей позиции в отношении мирного использования атома для производства электроэнергии в Африке.

Совсем недавно, в 2012 году, было подписано межправительственное соглашение с Нигерией о сотрудничестве в сфере энергетического строительства, и в настоящее время идет процесс детальной разработки и уточнения структуры проекта. Кроме того, Росатом занимается разведкой разработкой урановых месторождений в Намибии и Танзании.

Росатом активно взаимодействует в области развития ядерной энергетики с такими африканскими странами как Гана, Нигерия, Египет, Тунис, Марокко, Алжир и Кения.

Согласно оценкам, в настоящий момент лишь четверть населения Центральной и Западной Африки имеет доступ к электричеству. Это означает, что около 600 миллионов человек живут с ограниченным доступом, либо вообще не имеют доступа к надежным источникам электроэнергии.

Для того, чтобы Африка могла сохранить или даже увеличить свой нынешний потенциал экономического роста, ей необходим более надежный и доступный источник обеспечения базовой нагрузки для стимулирования промышленной активности и экономического роста. Ядерная энергетика может быть наилучшим выбором. Росатом считает, что это экологически чистый, безопасный, надежный и дешевый способ производства энергии.

Сегодня ядерная энергетика является единственным источником энергии, который отвечает всем вызовам стремительно развивающегося мира. Ее уникальность обусловлена низкими затратами на производство электроэнергии. Именно поэтому атомные электростанции могут удовлетворить потребности энергоемких регионов, а также обеспечить значительный потенциал экспорта электроэнергии.

По словам Поликарпова, еще одним проверенным преимуществом ядерной энергетики является ее экологическая безопасность. Во время работы атомные станции не выбрасывают вредных веществ в атмосферу, в том числе парниковых газов. Другим ключевым преимуществом ядерной энергетики является ее уникальное и всеобъемлющее воздействие на социально-экономическое развитие всей страны.

Росатом – государственная ядерная корпорация российской Федерации, объединяющая около 400 компаний и научно-исследовательских институтов, которые работают в гражданском и оборонном секторах. Обладая 70-летним опытом в ядерной сфере, Росатом утверждает, что является мировым лидером, предлагающим своим партнерам самые передовые технологические решения.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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