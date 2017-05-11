Ведущие американские ученые подтверждают: цель США – победить Россию, «разоружив противника путем внезапного ядерного удара»

Бюллетень ученых-атомщиков США 1 марта 2017 года опубликовал материал, начинающийся словами:

«Программа модернизации ядерных сил США представляется обществу как меры по обеспечению надежности и безопасности боеголовок в американском ядерном арсенале, не преследующие цели повышения их боевых качеств. Однако, на самом деле, в рамках этой программы реализуются новые революционные технологии, которые значительно повысят точность американских баллистических ракет. Это усиление боеспособности является поразительным: речь идет о повышении точности существующих американских ракетных систем примерно в три раза за счет применения так называемых «супер-взрывателей», получающих информацию о местонахождении ракеты по радиолокационной линии и контролирующих ее отклонение от цели. И это создает именно ту ситуацию, которой можно было бы ожидать, когда ядерное государство планирует получить возможность вести и выиграть ядерную войну, разоружив врагов неожиданным первым ударом».

Это исследование проведено в соавторстве тремя ведущими учеными Америки, специализирующимися на анализе вооружений, а в особенности геостратегического баланса между странами: Хансом Кристенсеном, Мэттью Маккинзи и Теодором Постолом.

Далее их доклад гласит:

«Это резкое увеличение поражающей способности американских ядерных вооружений, которое практически скрыто от широкой общественности, а возможно и от членов правительства, имеет серьезные последствия для стратегической стабильности, а также восприятия ядерной стратегии и намерений США.

Российские стратеги почти наверняка воспримут достигнутый прогресс как повышение возможностей США по нанесению превентивного ядерного удара, то есть возможностей, требующих от России принятия контрмер, которые повысили бы и без того высокую боеготовность российских ядерных сил. Военная доктрина, основанная на наихудших сценариях, сама по себе создает возможность ядерного удара в ответ на ложное предупреждение о нападении. Исключительно высокая поражающая способность, которую обеспечивают супер-взрыватели, увеличивает напряженность и риск того, что ядерные силы США или России будут применены в ответ на раннее предупреждение об атаке, даже если самой атаки не будет».

Авторы объясняют, почему случайное начало третьей мировой войны или глобального уничтожения является более вероятным со стороны России, чем США:

«Россия не имеет действующей инфракрасной системы раннего предупреждения космического базирования, а использует для обнаружения ракетного нападения со стороны США главным образом наземные радары раннего предупреждения. Поскольку эти радары не могут видеть далее линии горизонта, у России имеется в два с лишним раза меньше времени для реагирования, чем у США (Соединенные Штаты имеют около 30 минут, а Россия – 15 минут или менее)».

Другими словами, в то время как у Трампа было бы около 30 минут, чтобы решить, начал ли Путин ядерную атаку, у последнего на это было бы всего 15 минут. И если к концу этого короткого времени ни у одной из сторон не появилось бы уверенности в том, что другая сторона не атаковала, ответственное лицо было бы обязано нанести удар, исходя из предположения, что в противном случае, помимо отравленной планеты и ядерной зимы его ждали бы позор и унижение. Впрочем, сколько бы времени ни осталось существовать пассивной стороне этого столкновения, невыносимый позор быстро привел бы к самоубийству лидера, если только его соотечественники не казнили бы его прежде, чем он покончил с собой.

Разумеется, в подобной ситуации, когда у России было бы для решения всего 15 минут, а у Америки – 30, имеется предельно высокая вероятность того, что ядерная война привела бы к гибели всех жителей нашей планеты, кроме тех, кто умер бы от естественных причин еще раньше. Даже самые мрачные прогнозы, связанные с глобальным потеплением не идут ни в какое сравнение с подобной опасностью.

В связи с вышесказанным естественно встает вопрос: «Каким образом мир пришел к столь зловещей ситуации?» Соавторы доклада неоднократно называют в качестве главной причины секретность этой информации, ссылаясь на то, что не только широкая общественность, но даже члены правительства не были достаточно информированы. Это напоминает операцию организованной преступной группировки, где лишь крайне узкий круг людей, обычно пять-шесть человек или даже меньше, осведомлены о главной стратегической цели и об основных тактических средствах, которые будут применены для осуществления плана.

В данном конкретном случае, этот круг людей не включает в себя даже глав департаментов кабинета – он значительно уже. Однако, очевидно, что поскольку ключевое решение об установке «супер-взрывателей» на всех боеголовках, установленных на американских ракетных подводных лодках, было принято Бараком Обамой, наиболее резонно было бы винить в нынешней ситуации именно его.

Впрочем, Трамп, как человек, который унаследовал эту ситуацию от своего предшественника, пока никак не обозначил намерения аннулировать по-прежнему актуальную стратегическую цель США – победить Россию. Чем больше времени проходит в отсутствие публичного заявления нового американского президента о том, что он унаследовал эту отвратительную с нравственной точки зрения ситуацию от своего предшественника, а также о том, что он приказывает демонтировать все эти супер-взрыватели, тем в большей степени сам Трамп берет на себя ответственность за план Обамы.

Обычно в подобных ситуациях лидер, унаследовавший такой план, бывает убит, если он дает четкое указание о намерении полностью изменить или отменить его (ключевые инсайдеры обычно одержимы «успехом», особенно на столь поздней стадии операции). Поэтому, если бы Трамп попытался сделать нечто подобное, он почти наверняка попытался бы скрыть этот факт до тех пор, пока упомянутый план не был бы фактически дезактивирован и перестал бы представлять угрозу.

Ключевым поворотным моментом, который привел к нынешнему кризису, было постепенное признание американской стороной концепции применения ядерного оружия для нападения, а не только для сдерживания. Предыдущая концепция, подразумевавшая лишь сдерживание, называлась “MAD” ( Mutually Assured Destruction), то есть «гарантированное взаимное уничтожение». Имелось в виду, что если две ядерные сверхдержавы вступят в ядерную войну друг против друга, весь мир будет уничтожен, и понятия «победитель» и «побежденный» в таком конфликте будут абсолютно неуместны: результатом будет полное взаимное уничтожение и безжизненная планета. Знаковым событием в процессе переосмысления этой концепции и зарождения идеи о возможности выиграть ядерную войну, была публикация в 2006 году двух статей в самых престижных журналах международных отношений, Foreign Affairs и International Security. В обеих статьях официально было введено понятие «ядерного превосходства» или (предположительно) желательности для США планировать ядерную победу над Россией.

Настоящая статья предоставляется для бесплатной публикации всем информационным источникам, в надежде на то, что нынешний президент США публично прокомментирует ситуацию, пусть даже лишь для того, чтобы высмеять автора и тем самым избежать убийства за само упоминание о проблеме. Сегодня чрезвычайно опасный момент в истории, и Дональд Трамп в настоящее время находится на очень «горячем» троне, что признал бы любой разумный и информированный человек. Если когда-либо мир нуждался в смелых великих лидерах, сейчас именно такое время, поскольку без этого мы все вскоре можем оказаться в аду. Избежать этого, учитывая, что прошло 27 лет с момента, когда США инициировали свой план, было бы чрезвычайно сложно, но еще не полностью невозможно. Вот какова ситуация на сегодняшний день. Кстати, с момента государственного переворота на Украине в 2014 году резко взлетела статистика покупок подземных бункеров, «защищенных от ядерного удара».

Эта чрезвычайная опасность является новой мировой реальностью. Если устранение угрозы не будет исходить от Белого Дома, кульминацией угрозы станет катастрофа, независимо от того, какая из сторон ударит первой. Решение – либо напасть на Россию либо отменить и осудить многолетнюю подготовку к такому нападению – может быть принято только американским президентом. Если же он будет молчать, Путин может обоснованно исходить из предположения, что именно ему придется нанести удар первым. Ведь это не он поставил себя в такое положение, а американский режим. Остается лишь надеяться, что теперь Соединенные Штаты устранят эту угрозу.

Автор, Эрик Зюсс – американский журналист, историк и политолог

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x