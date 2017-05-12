Крупнейший российский онлайн-ритейлер начнет принимать биткоин

Российский гигант электронной торговли «Юлмарт» в опубликованном в среду пресс-релизе объявил о том, что планирует начать принимать биткоин в качестве одного из способов оплаты с 1 сентября 2017 года. Ранее интернет-магазин предполагал начать работать с криптовалютой еще в феврале, однако этого не произошло из-за вмешательства Центробанка.

Основанная в 2008 году компания «Юлмарт», по существу представляющая собой российский аналог Amazon, расположена в Санкт-Петербурге и обслуживает 240 городов и населенных пунктов Российской Федерации.

Юлмарт также сообщил, что уже на протяжении нескольких лет осуществлял мониторинг российской нормативной среды в отношении криптовалют.

«Юлмарт» начал внимательно следить за рынком и регулятивной средой вокруг использования криптовалют в России еще в марте 2014 года, – рассказал председатель правления компании Дмитрий Костыгин. – По мере того как технология блокчейн входит в наши операции как инструмент борьбы с контрафактными товарами, мы видим, что таинственность, которая окружала биткоин три года назад, в значительной степени рассеялась».

В пресс-релизе также сообщается, что компания пока не решила, какие именно товары можно будет приобрести за биткоин, намекая на отсутствие широких возможностей его применения для оплаты всех товаров, продаваемых на веб-сайте. Предположительно, в первую очередь речь может идти о наиболее дорогих товарах, таких как подержанные автомобили и квартиры, которые, возможно, вскоре начнут продаваться на этой площадке.

Онлайн-ритейлер заявляет, что в настоящее время на своем сайте продает около 150 тысяч ассортиментных позиций в формате «первого размещения», а до конца года может добавить еще миллион наименований от сторонних продавцов.

Если бы все зависело только от «Юлмарта», компания уже начала бы работать с биткоин. В беседе с корреспондентом Bloomberg в феврале Костыгин рассказал: «Мы видели, что существует спрос (на платежи в биткоин) среди части наших клиентов, и поэтому серьезно рассматривали такую возможность. Если бы не вмешательство Центробанка, мы не потеряли бы время».

Топ-менеджеру был задан вопрос о том, дал ли Ценробанк какие-либо объяснения по поводу того, почему он затормозил реализацию решения «Юлмарта» о приеме платежей в биткоин в начале нынешнего года. В ответ он сказал: «Они заявили, что это суррогатная валюта и что любые операции с биткоин будут вызывать подозрение».

С тех пор российские власти изменили свою позицию на противоположную, от попыток поставить криптовалюты вне закона до возможного признания и регулирования оборота биткоин.

До нынешнего года российские власти занимали исключительно жесткую позицию в отношении биткоин и других цифровых валют. В прошлом году Министерство финансов зашло так далеко, что выступало за введение за их использование уголовной ответственности в виде лишения свободы. Однако, в этом году заместитель министра финансов намекнул на возможность признания биткоин и других цифровых валют в качестве легальных платежных средств в 2018 году.

«Мы приветствуем готовность российских властей изучать технологию биткоин и надеемся на сотрудничество в этой области, – заявил директор по развитию внешних связей «Юлмарт» Брайан Кин. – Мы в «Юлмарте» верим, что такая инициатива как биткоин может быть частью усилий по созданию «умной» экономики и «умных» городов, и будем стремиться к тому, чтобы сыграть важную роль в этом процессе».





Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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