Для чего американскому спецназу российские пулеметы

Зачем спецназу США нужны российские пулеметы? Достаточно посмотреть любой видеосюжет о конфликтах, например, в Ираке или Сирии, и ответ становится ясен. Многие боевики используют российское или советское оружие, а также его местные копии, от винтовок до ракетных пусковых установок и тяжелых пулеметов, установленных на пикапах. А это означает, что когда американские силы спецназначения снабжают оружием некоторые из таких военизированных группировок, им приходится рыскать по мировому рынку вооружений, чтобы приобрести российское оборудование и запасные части к нему.

В связи с этим у американского командования войск специального назначения, которое курирует различные диверсионные подразделения, появилась идея: вместо того, чтобы покупать российское оружие, почему бы не производить его самостоятельно? Именно поэтому USSOCOM, Главное управление войск специального назначения Министерства обороны США, обратилось к американским компаниям с просьбой разработать план выпуска российского и другого иностранного оружия.

В соответствии с предложением программы инноваций в области малого бизнеса USSOCOM, цель состоит в том, чтобы «сформировать отечественный инновационный потенциал для производства полностью функциональных точных копий оружия иностранного производства, равных или превосходящих по качеству производящиеся в настоящее время оригинальные модели».

Более конкретно, USSOCOM хочет, чтобы американские компании проработали возможности «реинжиниринга и отечественного производства следующих аналогов иностранного оружия: пулемёт с неразъёмной патронной лентой 7.62×54R, напоминающий российский ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный) и крупнокалиберный пулемет 12,7 × 108 мм, напоминающий российский НСВ (Никитин, Соколов, Волков) «Утёс».

Кандидаты на участие в исследовательском проекте должны произвести «пять полностью функциональных и способных вести стрельбу боевыми патронами прототипов оружия, напоминающего по форме и функциям российский крупнокалиберный пулемет НСВ 12.7×108 mm».

Однако, USSOCOM не намерен упростить процесс, оказав им такую помощь как, например, предоставление технических чертежей. Заинтересованные компании должны будут сделать свои собственные эскизы иностранного оружия, добыть соответствующие запчасти и сырье, и, наконец, создать производственные мощности.

Компаниям также придется «решить вопрос производства запасных частей для обслуживания этих вооружений». Кроме того, они должны быть готовы открывать и закрывать производство в зависимости от необходимости, а также поставлять различные количества упомянутых вооружений в соответствии с возникающими потребностями.

USSOCOM подчеркивает, что аналоги иностранных вооружений должны быть в обязательном порядке произведены именно в Соединенных Штатах. Производители «будут использовать только отечественные трудовые ресурсы, приобретать отечественные материалы и детали, и осуществлять сборку готовой продукции на отечественных мощностях.

Хотя USSOCOM начинает с вышеупомянутой пары российских пулеметов, в предложении говорится о производстве иностранного оружия в целом. «Создание внутренних условий для производства аналогов иностранного оружия позволит решить связанные с ним проблемы, при этом оставаясь экономически эффективным, усилит военно-промышленный комплекс страны, а также обеспечит надежную и безопасную цепь поставок».

Любопытно, могут ли возникнуть проблемы с авторским правом в связи с производством российского оружия в Америке без лицензии. Впрочем, российские и китайские шпионы не задавались подобными вопросами, похищая американские технологии. В любом случае, некоторым экспертам это представляется разумным и экономичным решением – производить иностранные вооружения в Америке вместо того, чтобы приобретать его у ненадежных и сомнительных международных торговцев оружием.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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