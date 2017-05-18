Чем обернётся создание зон безопасности в Сирии для США и Израиля?

Ранее в этом месяце представители России, Ирана и Турции подписали в Астане меморандум о создании закрытых для полётов «зон безопасности» в западной части Сирии, которая находится под контролем упомянутых стран и режима Асада. Этим шагом Москва заявила о своей всеохватывающей военно-политической стратегии в Сирии. Стратегия одновременно изобретательная, жёсткая (тому пример – бомбардировка госпиталей) и, если созданные зоны действительно окажутся безопасными, гуманная. На этот раз Россия сотрудничает с Ираном в юго-западной части Сирии, которая граничит с Иорданией и с подконтрольными Израилю Голанскими высотами.

Российские военные в Сирии продолжают поддерживать постоянный дружеский контакт с Армией обороны Израиля, особенно по части того, что касается воздушного пространства. По словам представителей России, Израиль и США предупреждены о создании закрытых для полётов зон, которое привело к появлению зон безопасности на северо-западе Сирии и вблизи Дамаска, а также на граничащих с Израилем территориях. По некоторым данным, причина для беспокойства всё же имеется, так как интересы безопасности Израиля простираются за Голанские высоты.

Минобороны России заявляет, что зоны безопасности (также известные как «зоны деэскалации» или «бесполётные зоны») не направлены на защиту боевиков ИГИЛ или Аль-Каиды, позиции которых будут подвергаться атаке. Пятнадцатитысячные силы умеренной оппозиции – их активно поддерживают США, к ним нейтрально относятся израильские военные на Голанских высотах – не будут атакованы на земле или сирийской и российской авиацией. Появится возможность доставить гуманитарную помощь находящимся в окружении 800 тысячам сирийцев на юго-западе. Инфраструктура и гидротехнические сооружения могут быть отремонтированы.

В ближайшие недели Россия, Иран и Турция обозначат точные границы зон безопасности. Россия предложит перемирие и проведёт меры по восстановлению доверия. С этой целью российские военные надолго останутся в Сирии в рамках впечатляющей военно-политической стратегии и создания Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Россия объявила о тысяче уже достигнутых локальных перемирий в Сирии. По утверждениям критиков, это лишь пример сильного давления на противников режима Асада.

У израильской стороны возникают вопросы. Будет Иран или поддерживаемая им Хезболла патрулировать территории, что с большой вероятностью приведёт к агрессивным действиям Ирана в отношении Израиля? Может ли Иран требовать от России не позволять им это делать? Госдепартамент США замечает, что «обеспокоен» возрастающим значением Ирана: значит ли это, что Израиль может попросить Вашингтон вмешаться?

И будет ли у Израиля право пересекать воздушные зоны с целью предотвратить сирийско-иранские поставки оружия для Хезболлы в Ливане? Если Россия и Сирия намереваются продолжить атаки на позиции более радикальных исламистов на юге Сирии, не попытаются ли они также атаковать умеренную оппозицию, как это делалось по всей стране в течение полутора лет?

Подпись к изображению: Израильский беспилотник Hermes 900 готовится к вылету вблизи израильско-сирийской границы 29 ноября 2016 года, подконтрольные Израилю Голанские высоты.

С другой стороны, с появлением возможности доставлять гуманитарную помощь в южные зоны безопасности Израиль сможет больше не предоставлять медицинскую помощь сирийцам на границе и в своих госпиталях (за последние годы израильские врачи помогли более чем 1 тысяче сирийских военных и гражданских). Сотни тысяч сирийских беженцев смогут покинуть Иорданию и вернуться в свои дома или к тому, что от них осталось.

В то же время, Сирия желает, чтобы в зонах безопасности находились лишь российские, а не иранские или турецкие войска. Израиль устроил бы этот вариант, так как Иран – враг, а Турцию надёжным союзником он назвать не может. Видимо, Иерусалим и Дамаск на этот раз пришли к общему мнению.

Российская инициатива по созданию зон безопасности имеет далеко идущие последствия и для США. В последние месяцы военные усилия США по разгрому ИГИЛ на восточной сирийской базе в Ракке, к которым относятся поставки оружия сирийским курдам, встречают сопротивление в виде разногласий между турками и курдами. Усугубляет ситуацию и притеснение демократии и прав человека в Турции со стороны президента Эрдогана. Сделав Турцию частью своего плана, Москва сигнализирует Вашингтону о том, что способна использовать недовольного участника НАТО. Внутренние препирания и антикурдская политика Турции Россию не интересуют.

Следует помнить, что изначально Турция предлагала создать зоны безопасности с целью остановить поток сирийских беженцев, устремлённый на север. Администрация Обамы сочла эти меры нецелесообразными из страха того, что для организации зон будет необходимо присутствие американских военных. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп говорил о «больших прекрасных зонах безопасности», а в марте госсекретарь США Тиллерсон предложил создать «промежуточные зоны стабильности». Но всякий раз возникали проблемы, так как было неясно, кто установит правила существования этих зон и будет их патрулировать. Россия стремится решить эту дилемму.

В результате Россия увеличила контроль над городскими и прибрежными центрами Сирии – над «полезной Сирией». Россия и США впервые после проведения карательной атаки 7 апреля на сирийскую авиабазу Шайрат ведут переговоры и в какой-то степени координируют действия в Сирии. Но вряд ли Америка станет лишь наблюдателем того, как Россия и Иран постепенно устанавливают свои порядки. Планы России также должны быть одобрены ООН.

Израиль, вероятно, ощутит значительное увеличение российского, иранского и турецкого стратегического влияния непосредственно за своей северо-восточной границей с Сирией. Это затронет и Иорданию – негласного союзника Израиля в борьбе с ИГИЛ и Ираном. Возможно, в сирийском конфликте произойдёт главный стратегический сдвиг, который Израилю не выгоден. До настоящего момента Израиль напрямую в конфликт не вмешивался. Пожалеет ли Израиль (и Иордания) о том, что не обозначил своё военное присутствие в анархичной юго-западной Сирии?

Йосси Алфер – бывший сотрудник Моссада и директор Центра стратегических исследований имени Яффе в Тель-Авивском университете, автор книги «Периферия: Израиль в поисках средневосточных союзников»

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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