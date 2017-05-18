Эрдоган в меньшинстве против объединенного фронта Россия-США

Президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с Дональдом Трампом в Белом доме сделал вид, что всё в порядке, но в действительности ушёл с мероприятия ни с чем. В этой досадной ситуации Эрдоган помимо прочих может винить и Владимира Путина.

Турецкие власти считали встречу, которая прошла во вторник, поворотным моментом в непростых отношениях двух стран, и Трамп своей речью вызвал у общественности ожидаемую реакцию. Он одобрительно отозвался об Эрдогане как о важном союзнике в борьбе с терроризмом и подчеркнул, что Рабочая партия Курдистана (PKK), признанная в обеих странах террористической организацией, является угрозой.

Проигнорировав собственный Госдепартамент, Трамп отказался комментировать соблюдение в Турции прав человека, которое пошатнулось после неудачной попытки военного переворота в июле. Он пообещал активизировать поставки оружия в Турцию, которая входит в НАТО. «Между нашими странами хорошие отношения, и в будущем мы их улучшим», — сказал Трамп.

Эрдоган настаивал на том, чтобы США прекратили поддерживать и поставлять оружие курдским Отрядам народной самообороны (YPG), которые, по мнению Турции, действуют заодно с сепаратистами из PKK, но эти требования были твёрдо отклонены. Турция вновь пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для американских самолётов и провести дополнительные рейды за сирийской границей, но это не возымело действия, так как Пентагон видит в сирийских курдах эффективного и зависимого союзника в борьбе с ИГИЛ.

Эрдоган потребовал экстрадиции американской стороной духовного лидера Фетхуллаха Гюлена, которого президент Турции винит в перевороте, но и к этому требованию Трамп оказался глух. Турцию лишь заверили в том, что рассмотрят «возможные шаги» по этой проблеме.

В итоге, Эрдогану было нанесено поражение. Это имеет принципиальное значение, так как все надежды Турции, связанные c деятельностью США в отношении сирийских курдов, днём ранее разрушил Путин.

В Пекине президент России высказал схожую с мнением Трампа позицию, его обращение к Турции по содержанию было таким же: не следует нам мешать в Сирии. Телекомпания «Звезда» приводит слова Путина: «Курдский фактор является реальным фактором в ситуации в Сирии. И курдские боевые формирования принимают участие в операциях против запрещенного в РФ Исламского государства и являются одними из наиболее боеспособных подразделений. Мы считаем себя вправе поддерживать с ними рабочие контакты».

В результате Эрдоган столкнулся с объединёнными усилиями США и России. Это единство мнений по вопросу YPG – не совпадение. С большой вероятностью, обсуждению именно этой темы была посвящена встреча Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белом доме, о которой Трамп отозвался как об «очень, очень хорошей». Встреча получила неоднозначную оценку, так как появилась информация о том, что Трамп поделился с российским представителем секретными разведданными.

Судя по всему, последствиями переговоров Трампа и Лаврова станет обсуждение российской и американской стороной завершающей стадии борьбы против ИГИЛ, участие США в возглавляемом Россией процессе мирного урегулирования в Сирии (процесс проходит в обход ООН) и прояснение ситуации с апрельским импульсивным ракетным ударом США по сирийской авиабазе, принадлежащей правительственным войскам Сирии, поддержку которым оказывает Россия.

На следующей неделе в рамках серии зарубежных визитов Трамп посетит Саудовскую Аравию и Израиль, но не Турцию, которая в регионе является ключевым игроком. Становится ясно положение Эрдогана в иерархии.

Хотя Трамп и Путин официально ещё не встречались, их (молчаливый) уговор довольно прост: следует уважать основные интересы друг друга и не размениваться на мелочи вроде прав человека или поставок оружия.

Подобное сотрудничество не должно удивлять. Это в порядке вещей, ведь даже несмотря на то, что Вашингтон рвёт и мечет по поводу вмешательства Москвы в президентские выборы и последующее формирование Администрации, сотрудничество США и России в борьбе с международными угрозами многосторонне развивается.

К ужасу некоторых европейских союзников, с которыми Трамп встретится в Брюсселе на следующей неделе, президент США многое сделал для примирения России и НАТО, а позиции США и России по проблеме Северной Кореи более-менее схожи.

Как только Трамп подведёт итоги анализа политической ситуации и будет готов выступить против Ирана, а президентские выборы в Тегеране, которые пройдут в пятницу, завершатся, он прекратит оказывать поддержку муллам и примется сотрудничать с Россией.

На встречах в Саудовской Аравии (и в Израиле) Трамп большое внимание уделит нападкам на Иран, а также оружию и нефти. Как успел убедиться Эрдоган, Путин готов подыграть своему переменчивому американскому коллеге, но какова будет цена?

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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