Кувейт присоединился к инициативе Саудовской Аравии и России продлить соглашения о сокращении добычи нефти на 2018 год

Кувейт присоединился к Саудовской Аравии и России, поддержав пролонгацию действия соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и другими мировыми производителями до окончания первого квартала 2018 года с целью ликвидировать излишки запасов нефти.

«Продление сокращения добычи в уже согласованных объемах необходимо для достижения цели – приведения мировых запасов в соответствие со средним значением за пять лет, –заявил во вторник министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. – Имеются позитивные сдвиги, которые начали проявляться, поскольку ежемесячные отчеты за апрель и май показывают, что глобальные запасы нефти существенно снизились».

Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие из 24 производителей, которые договорились согласованно сократить добычу нефти на шесть месяцев начиная с января, в понедельник заявили, что они выступают за продление этого соглашения еще на 9 месяцев. Оман, производитель, не входящий в ОПЕК, как и Россия, в тот же день поддержал пролонгацию сокращений до конца марта 2018 года. Картель ОПЕК должен собраться 25 мая вместе с другими производителями , чтобы принять решение о продлении срока действия соглашения.

Ведутся переговоры с целью убедить еще несколько стран принять участие в новом соглашении, заявил репортерам в Москве министр энергетики России Александр Новак. Впрочем, просьбу назвать эти страны он отклонил.

Растущая добыча в США вызвала опасения, что сокращения не смогут компенсировать избыток предложения. Нефть утратила около половины роста цены, с тех пор как в конце прошлого года производители договорились о сокращении добычи. Члены Организации стран-экспортеров нефти в ноябре 2016 договорились сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Некоторые независимые производители, включая Россию, согласились в декабре внести в целом 600 тысяч баррелей в сутки в общий объем сокращения добычи.

На фоне этих сокращений, производство в Соединенных Штатах, которые не являются участником договора, выросло до самого высокого уровня с августа 2015 года. Запасы сырой нефти в США наконец показывают некоторые признаки сокращения, снизившись за последние пять недель после рекордных отметок конца марта.

«Продление сокращения добычи еще на девять месяцев не сможет устранить избыток предложения на рынке, – заявил Садад аль-Хуссейни, бывший вице-президент по добыче и разработке в саудовской нефтяной компании, государственной корпорации, известной как Aramco. – Не существует быстрых решений для завершения этой ситуации, и единственным возможным решением является предоставить ценам двигаться своим путем, чтобы ликвидировать избыток предложения».

В то же время, две страны ОПЕК освобождены от обязанности сокращать добычу. Так, производство сырой нефти в Ливии возросло до более чем 800 тысяч баррелей в сутки, достигнув максимума с 2014 года, в то время как нигерийский трубопровод Forcados пропускной способностью в 200 тысяч баррелей в день, готов возобновить экспорт после почти постоянных сбоев начиная с февраля 2016 года. Пока неясно, будут ли эти страны вновь освобождены от сокращения добычи, если сделка будет пролонгирована.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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