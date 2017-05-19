Главком ВМС США Адмирал Ричардсон: 355 кораблей Америке недостаточно для поддержания превосходства на море (из-за России и Китая)

Учитывая темпы развития современных технологий, 355 боевых кораблей Америке будет недостаточно для отражения угроз завтрашнего дня. Вывод, содержащийся в новом докладе Главнокомандующего ВМС США, состоит в том, что завтрашний флот Америки должен стать не только более многочисленным, но и гораздо более мощным и быстроходным. «Нам нужен не просто более крупный флот. Необходим несколько иной флот, – заявил Главнокомандующий ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе круглого стола 15 мая. – Такой, который сможет воевать по-новому».

По мнению Ричардсона, война на море находится на пороге революции, которую можно сравнить с переходом от парусной эпохи к паровой. «Интуиция мне подсказывает, что мы сейчас на пороге очень значительных перемен в характере военно-морских действий, – сказал Ричардсон. – Чего-то столь же значительного, как переход от паруса к пару, от дерева к металлической броне, столь же существенного, как появление атомных двигателей, в смысле влияния на военно-морские силы».

Темпы технологических изменений таковы, что простого наращивания численности флота недостаточно. Ричардсон заявил, что ВМС США должны переходить на новые технологии, причем гораздо быстрее, чем когда-либо прежде. На самом деле, флот должен обрести совершенно иное мышление, необходимое, чтобы двигаться вперед и адаптироваться к новым угрозам, исходящим от стремительно развивающихся противников.

«Иными словами, нынешних 355 кораблей ВМС, использующих современные технологии, недостаточно для поддержания превосходства на море», – написал Ричардсон в черновом варианте своего доклада, который Управление командующего ВМС предоставило журналу «The National Interest» ранее на этой неделе. – Мы должны внедрять новые способы функционирования нашего военного флота, который будет состоять из новых типов судов».

Основная проблема для США, и, в частности, для военно-морского флота, состоит в том, что великие державы, такие как Россия и Китай, продвигаются вперед гораздо быстрее, чем когда-либо ожидалось. В докладе Ричардсона приводятся данные о стремительных темпах модернизации китайского военно-морского флота и чрезвычайной эффективности атомного подводного флота России.

«Китай и Россия способны конкурировать с нами в мировом масштабе, во всех сферах и на конкурентных скоростях», – пишет Ричардсон. – Обе страны обладают существенными космическими, радиоэлектронными и ядерными силами. Они бросают вызов американскому влиянию и интересам США в различных районах мира, причем нередко именно на море. Они четко заявляют о своих намерениях в военно-морской сфере и энергично продвигаются вперед».

Чтобы оказаться на высоте, флот Соединенных Штатов должен будет расти и совершенствоваться, причем гораздо более быстрыми темпами, чем считалось ранее. «Флот должен быть более многочисленным и мощным, он должен более широко использовать современные возможности сенсорной техники и средств связи, а также работать с сетями, которые будут менее уязвимы, чем у наших противников. И что самое главное, будущий флот должен быть создан своевременно – он нужен нам в 2020-е, а не в 2040-е годы. Чтобы этого добиться, мы должны извлечь максимум возможного из того, что уже имеем и как можно быстрее внедрять новые технологии и платформы».

Соединенные Штаты обладают промышленным потенциалом для наращивания численности ВМС гораздо более быстрыми темпами – строить авианосцы, десантные корабли, надводные боевые суда и самолеты с более высокой производительностью. «Анализ показывает, что сегодняшняя производственная база позволяет в течение ближайших семи лет построить на 29 кораблей и почти на 300 самолетов больше, чем предусматривает наш нынешний план. Речь идет о тех платформах, которые, как мы уверены, будут оставаться актуальными в ближайшие десятилетия, и смогут лучше применять вышеописанный модульный подход, – пишет Ричардсон. – Мы должны также оценить, какое количество дополнительных мощностей мы можем получить за счет модернизации и продления срока службы тех платформ, которые мы сейчас используем и планируем снять с вооружения».

Суть в том, что флот должен не только расти, но и эволюционировать. «Те, кто бросает вызов нашим интересам, сегодня продвигаются вперед намного более высокими темпами, чем мы, – резюмировал один высокопоставленный представитель ВМС США. – Чтобы оставаться конкурентоспособными, мы должны действовать сейчас: нам нужен более многочисленный и более совершенный флот в 2020-е, а не в 2040-е годы».

Для реализации идей Ричардсона, ВМС США потребуется дополнительное финансирование. Что еще более важно, чтобы ускорить внедрение новых технологий, флоту необходимо прийти к новому мышлению. Остается открытым вопрос, сможет ли Ричардсон осуществить свою мечту, несмотря на бюрократическую инерцию. «Я думаю, что нам следует бросить вызов самим себе, активнее сотрудничать с военной промышленностью, добиваться от них более высоких темпов проектирования и строительства новых судов, – считает адмирал.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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