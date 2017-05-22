Российская экономика идёт на поправку

Российская экономика восстанавливается после спада и, по оценкам специалистов Международного валютного фонда, к концу года её рост составит 1,4 процента.

Россия крайне зависит от экспорта нефти, страна перенесла тяжёлый удар в 2014 году, когда цена на этот ресурс обрушилась. Урон экономике нанесли и западные санкции, введённые против России вследствие присоединения Крыма.

На фоне спада упал курс рубля, и многие россияне сократили потребление. Сейчас ситуация меняется к лучшему.

В докладе МВФ отмечается, что российская экономика в течение двух лет находилась в состоянии спада, который благодаря эффективным действиям властей и существованию надёжных буферов оказался не таким глубоким, как предыдущие.

В прошлом году цена нефти резко снизилась до отметки в 26 долларов за баррель, но с помощью введения ограничения на добычу ресурса, которое поддержали члены ОПЕК (среди них и Саудовская Аравия) и Россия, удалось увеличить стоимость нефти, и сейчас она колеблется на уровне 50 долларов за баррель.

Специалисты МВФ одобрительно отзываются о планах Москвы сократить дефицит бюджета, реорганизовать валютные резервы, приватизировать некоторые государственные компании и избавить финансовую систему от ненадёжных банков.

Однако МВФ предупреждает, что санкции всё ещё наносят ущерб инвесторам, а российскому правительству следует провести более масштабные реформы, чтобы снизить зависимость экономики от экспорта нефти и других ресурсов.

По оценкам специалистов МВФ, в последующие годы рост российской экономики составит около 1,5 процентов. Для сравнения, в период с 2010 по 2012 годы рост экономики России составлял 3,5 процента.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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