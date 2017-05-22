Из России в Китай по нефтепроводу доставлена 100-миллионная тонна нефти

Таможенные органы КНР сообщили в субботу, что за пять лет с момента ввода в эксплуатацию китайско-российского нефтепровода, общий объем транспортировки сырой нефти достиг отметки в 100 миллионов тонн. По этому трубопроводу российская дальневосточная нефть доставляется в Китай через его северо-восточные провинции.

Нитка общей протяженностью в 1000 километров начинается в российском городе Сковородино в Амурской области, пересекает границу с КНР в провинции Синьцзян и заканчивается в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян.

Трубопровод был введен в эксплуатацию 1 января 2011 года. Это позволило снизить издержки и повысить эффективность китайского импорта нефти из России, который ранее осуществлялся по железной дороге.

В соответствии с соглашением, заключенным между двумя странами, по этому нефтепроводу до 2030 года будет ежегодно доставляться в Китай 15 миллионов тонн российской нефти. Китайская экономика в 2016 году потребила около 560 миллионов тонн нефти, из которых 65 процентов были импортированы. По данным китайской Национальной нефтяной корпорации, крупнейшего в стране производителя и поставщика нефти, как общее потребление так и пропорция импорта продолжают расти.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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