Эксперт: не за горами «оттепель» во французско-российских отношениях

В понедельник Кремль сделал неожиданное заявление о том, что президент Владимир Путин 29 мая отправится в Париж по приглашению своего французского коллеги Эммануэля Макрона. Поводом для поездки является выставка российского Государственного Эрмитажа во дворце Большой Трианон в Версале в честь 300-летия первого визита российского царя Петра Великого во Францию в 1717 году.

В последнее время российско-французские отношения находились, как говорится, на точке замерзания. В ходе недавней предвыборной кампании Макрон, в отличие от своей ультраправой соперницы Марин Ле Пен, демонстративно отказался выражать восхищение Путиным. В свою очередь, российские СМИ карикатурно изображали Макрона в виде «антихриста» и подшучивали над его браком с женщиной на 26 лет старше его. Кроме того, имела место англо-американская клеветническая кампания, распространявшая слухи о том, что Россия вмешивается во французские выборы. К тому же Ле Пен была популярной фигурой в среде московской политической элиты.

Таким образом, крайне холодные отношения между Макроном и Путиным, казалось бы, являются неизбежными. Однако, похоже, они готовы оставить прошлое в прошлом и открыть новую страницу в двусторонних отношениях. Путин составил бы мнение о Макроне, как о человеке с которым он может (и должен) вести дела.

Отношения Макрона с американским президентом Дональдом Трампом остаются индифферентными. Трамп был открытым сторонником Ле Пен, в то время как Обама явно поддерживал кандидатуру Макрона. Макрон – приверженец западного либерализма, и, вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, они являются флагманами борьбы против правого популизма на европейском политическом ландшафте.

Благодаря великолепной победе Макрона на выборах, Меркель также получит некоторые преимущества для своей кампании с целью сохранить пост канцлера во время предстоящих в октябре выборов в Бундестаг. В то же время, Макрон одновременно является как союзником, так и потенциальным соперником Меркель, Оба верят в целесообразность существования Европейского союза, однако у них совершенно различные концепции в отношении дальнейшей эволюции ЕС.

Кроме того, Макрон не согласен с подходом Меркель к проблеме беженцев. С другой стороны, Меркель надеется найти общий язык с Макроном в том, что касается ее жесткой политики в отношении России. Однако, наиболее важно, что негласное стремление Меркель сделать Берлин столицей Европы столкнется со страстной приверженностью Макрона надежным и полновластным институтам Европейского союза в Брюсселе.

Неудивительно, что Путин с удовольствием отправится в эту бухту с потрясающими коралловыми рифами. Разумеется, он известен как сильный пловец (и аквалангист), и, без всяких сомнений, извлечет максимум возможного из своей поездки в Париж. Главным намерением Путина будет разморозить российско-французские отношения, учитывая сегодняшнюю крайнюю нестабильность западных альянсов. Путин непременно должен выяснить, какие возможности здесь открываются для России. Ведь Франция обладает влиятельным голосом в Европе и является историческим союзником России.

Во-вторых, с уходом от власти Франсуа Олланда, жаркая страсть Франции к Катару, выкованная в кузнице скандальной сделки по поводу поставки истребителей Rafel (и других сделок в сфере вооружений) может резко остыть. Макрон все прекрасно понимает и к тому же он обещал жестко бороться против коррупции и нарушения этических норм. В своем сокрушительном заявлении Макрон сказал, «я положу конец соглашениям, создающим для Катара привилегии во Франции. Я думаю, там имела место преступная халатность…» Французская пресса сообщила, что в понедельник новый министр юстиции Франсуа Байру провел переговоры с ведущими антикоррупционными организациями Transparency International и Anticor.

Проще говоря, если Макрон ослабит связи Франции с клиентом Rafel Катаром, Париж больше не будет обязан служить интересам Саудовской Аравии и Катара в сирийском конфликте. Несмотря на террористические акты в Париже, Олланд был яростным противником российского вмешательства в Сирии. Предположительно, Путин будет убеждать Макрона сыграть подобающую роль миротворца в Сирии. Кстати, в соответствии с мандатом Лиги Наций, образовавшейся после распада Османской империи, Сирия с 1923 по 1946 год находилась под протекторатом Франции. Это будет политическое землетрясение, если Макрон изменит позицию Франции в пользу президента Сирии Башара аль-Асада. Впрочем, об этом говорить пока преждевременно.

Между тем, Франция, помимо прочего, является членом так называемого нормандского формата по урегулированию украинского кризиса. Следует отметить, что Путин поступает очень умно, проводя перезагрузку отношений между Россией и Европой. Российская внешняя политика была слишком увлечена отношениями с администрацией Трампа. Поэтому некоторая коррекция курса была бы лишь на пользу. В любом случае, в условиях нынешней гражданской войны в Вашингтоне, нормализация российско-американских отношений может осуществляться только «ледниковыми» темпами, независимо от того, чего желает Москва и к чему стремится Трамп. К тому же, на фоне хаоса, охватившего американскую политику и ослабления президентской власти Трампа, ведущая роль Соединенных Штатов уменьшается с каждым днем.

Автор — индийский политолог Мелкулангара Бадракумар, в прошлом дипломат, посол Индии, работавший в Советском Союзе, Южной Корее, Шри Ланка, Германии, Афганистане, Пакистане, Узбекистане, Кувейте и Турции.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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