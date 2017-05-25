Пентагон признаёт отсутствие вещественных доказательств того, что Россия вооружает Талибан

Спустя месяцы намёков высокопоставленных американских генералов, в некоторых случаях рьяно и голословно утверждавших, что Россия «вооружает Талибан», Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA), наконец, вызвалось выступить и признать перед Сенатом «отсутствие вещественных доказательств», которые подтвердили бы подобные заявления.

Россия в течение многих десятилетий была в плохих отношениях с Талибаном, и в связи с этим обвинения лишены смысла, но их продвигают американские чиновники, а НАТО зациклился на том, что Россия предложила свои услуги по организации мирных переговоров, важная часть которых – приглашение представителей Талибана.

Комментарии DIA подтверждают, что именно это и было причиной, так как в Управлении говорят о «некоторых признаках», указывающих на сделку России и Талибана, но доказательства чего-либо представлены не были, не говоря уже об оружии или деньгах.

Попытки России организовать мирные переговоры ни к чему не привели, так как США сводят на нет все усилия, заявляя, что не верят в намерения России прекратить войну после 16 лет американской оккупации.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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