Сенатор-демократ призывает США принять меры против строительства российского газопровода

Сенатор США Жанна Шахин заявила в среду, что для обеспечения энергетической безопасности Европейского союза Соединенные Штаты должны противодействовать реализации спорного проекта российского газопровода.

«У России имеется большой опыт превращения природного газа в оружие», заявила сенатор-демократ из штата Нью-Гемпшир на заседании подкомитета по европейским проблемам комитета Сената по международным отношениям, и добавила, что у Соединенных Штатов нет никаких оснований помогать России в реализации проекта нового газопровода.

Это «дало бы России еще больше возможностей влиять на Европу и запугивать европейских соседей, в частности, Украину», – сказала она.

Против газопровода «Северный поток-2», который должен быть проложен из России по дну Балтийского моря до города Грайфсвальд на северо-востоке Германии, возражают некоторые страны ЕС во главе с Польшей. Они утверждают, что проект противоречит антимонопольному законодательству, а также идет вразрез с целью ЕС по диверсификации источников энергоресурсов, уменьшения зависимости от России и сохранения объемов газа, транспортируемых по существующим трубопроводам через территорию Украины.

Как ожидается, «Северный поток-2» удвоит пропускную способность существующего трубопровода, проложенного практически по тому же маршруту и обеспечивающего потребности прибыльного европейского рынка.

Администрация Обамы и Европейский союз противодействовали осуществлению проекта «Северный поток-2», заявляя, что после ввода в эксплуатацию в 2019 году он позволил бы российскому государственному газовому гиганту Газпрому направить свои европейские поставки в обход Украины, которая в значительной степени зависит от доходов, получаемых в качестве платы за транзит от Газпрома.

Администрация Обамы квалифицировала европейскую энергетическую безопасность как «один из важнейших приоритетов США, – сказала Шахин. – Я полагаю, что администрации Трампа следовало бы сохранить этот важный приоритет».

Позиция администрации Дональда Трампа по этой проблеме пока непонятна. Известно, что Трамп планировал встретиться с должностными лицами Евросоюза и лидерами НАТО в четверг, во время своего визита в Брюссель.

Европейская комиссия признала, что в ее полномочия не входит регулирование в отношении морских трубопроводов, а это означает, что противодействие реализации проекта «Северный поток-2» пока не имеет правовой основы.

Канцлер германии Ангела Меркель является движущей силой экономических санкций Евросоюза против России из-за вмешательства на Украине, но она поддерживает «Северный поток-2», называя его просто коммерческим проектом.

«Сотрудничество с путинским Газпромом не следует рассматривать как просто одно из «деловых решений» или как форму обычного бизнеса», – заявил Илья Заславский, автор аналитического доклада для Атлантического Совета под названием «Газовые игры Кремля в Европе: последствия для европейских лидеров». Он также сказал, что доходы от нефти и газа приведут к увеличению геополитического влияния России в Европе.

Несмотря на существенную политическую оппозицию, Газпрому удалось достичь прорыва в апреле, когда пять энергетических компаний ЕС согласились заплатить половину из 9,5 миллиардов долларов стоимости проекта. Предыдущий план финансирования, который предусматривал создание совместного предприятия с участием тех же компаний, был заблокирован Польшей.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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