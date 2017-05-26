Исследование: сторонники Трампа считают, что Россия больше, чем другие государства, подходит на роль союзника

По результатам недавнего опроса, сторонники Дональда Трампа чаще, чем среднестатистические избиратели, симпатизируют России.

Опубликованное в четверг исследование Zogby Analytics показало, что большинство американцев не уверены, какое из государств лучше подходит на роль союзника, но при выборе между Россией и Саудовской Аравией, а также между Россией и Китаем голоса тех, кто отдал предпочтение конкретной стране, распределились практически одинаковым образом.

Респонденты считают, что:

— Египет лучше подходит на роль союзника, чем Россия (31 процент против 23 процентов голосов соответственно)

— Мексика лучше подходит на роль союзника, чем Россия (46 процентов против 20 процентов голосов соответственно)

С мнениями сторонников Трампа ситуация иная:

— Россию считают более подходящим союзником, чем Саудовскую Аравию (33 процента против 18 процентов голосов соответственно)

— При сравнении России и Египта предпочтение было отдано России (32 процента и 26 процентов голосов соответственно)

— Россию считают более подходящим союзником, чем Китай (39 процентов против 17 процентов голосов соответственно)

Исследователи выяснили, что по популярности среди сторонников Трампа Россию смогла опередить лишь Мексика, которая получила 40 процентов голосов, а Россия – 28 процентов.

Также было обнаружено, что 72 процента сторонников Трампа согласны с тем, что позиции Америки и России по вопросу борьбы с джихадизмом схожи (в среднем так считают 60 процентов респондентов).

Погрешность исследования составляет 2,7 процентов.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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