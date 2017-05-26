Иран и Россия заключили сделку «нефть в обмен на товары»

Экономика и финансы Версия для печати
Подпись к изображению: Иранский нефтяник едет на велосипеде по территории нефтеперерабатывающего завода на юге Тегерана 22 декабря 2014 года.

Подпись к изображению: Иранский нефтяник едет на велосипеде по территории нефтеперерабатывающего завода на юге Тегерана 22 декабря 2014 года.

Иран и Россия договорились о сделке «нефть в обмен на товары» — об этом в четверг сообщил иранский министр нефти Бижан Намдар-Зангане.

По словам Зангане, Иран ждёт прибытия танкеров российских компаний.

«Сделка совершена. Теперь мы ждём, когда Россия начнёт выполнять её условия. Осложнений не было, контракт подписан, действия сторон хорошо согласованы», — сказал Зангане.

Министр энергетики России Александр Новак в марте сообщал о том, что Россия планирует ежедневно закупать 100 тысяч баррелей, или 5 миллионов тонн в год, в обмен на деньги, которые Иран потратит на закупку таких российских товаров как сталь, пшеница и побочные продукты нефтепереработки.

По оценке торгового представителя России в Иране Андрея Луганского, в рамках сделки Иран приобретёт российские товары на сумму в 45 миллиардов долларов в год.


Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров

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