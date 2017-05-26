Директор Национального экономического совета США: Трамп «размышляет» над будущим санкций против России

Политика Версия для печати

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Президент Трамп раздумывает над изменением введённых против России санкций США – об этом в среду сообщил директор Национального экономического совета Гэри Кон.

«Я думаю, что президент рассматривает такую возможность, — рассказал журналистам Кон, находясь на борту президентского самолёта, когда его спросили о том, какова позиция президента по санкциям в отношении России. – Сейчас позиции у нас нет».

Трамп прибыл на Сицилию в четверг с целью посетить саммит Большой семёрки. Кон отметил, что на встрече, скорее всего, будут обсуждать Россию. Также кон сказал, что о российских санкциях говорили и ранее в этот день в ходе встречи Трампа с лидерами НАТО в Брюсселе.

Сенатор от штата Теннеси Боб Коркер, республиканец, который является председателем Комитета Сената США по внешним делам, отметил, что его ведомство, возможно, будет настаивать на введении новых санкций против России в связи с её вмешательством в американские выборы 2016 года.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон многократно просил Коркера о шансе продемонстрировать улучшение американо-российских отношений. Коркер отметил, что если Тиллерсон вскоре не сможет предоставить Комитету доказательств того, что отношения изменяются, он предложит ужесточить санкции.

Бывший президент Барак Обама ввёл новые санкции против России в декабре на фоне заявлений о том, что Россия повлияла на результат президентских выборов в США. Также он выслал из страны десятки российских агентов.


Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров

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