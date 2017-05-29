ДАИШ нацеливается на Россию

Исламистские террористические организации Аль-Каеда и Исламское государство Ирака и Леванта (известное как ДАИШ) всегда считали Запад, и в частности Соединенные Штаты, своим главным врагом. Однако, в результате военного вмешательства президента Владимира Путина в Сирии, Россия, возможно, заняла место главной мишени ДАИШ.

Тысячи бойцов ДАИШ из Сирии, Ирака и других стран проходят перегруппировку в практически неприступных горах Афганистана, вынашивая планы мести Кремлю. По некоторым данным, высшее командование группировки ДАИШ уже отдало приказ атаковать российские города, и тысячи подготовленных боевиков готовы начать действовать в любое время.

Совсем недавно террорист-одиночка в санкт-петербургском метро продемонстрировал уязвимость любого современного города. В середине дня в движущемся поезде молодой узбек с российским гражданством привел в действие бомбу, изготовленную из тротила и начиненную шрапнелью. Десятки людей получили ранения, а 15 человек были убиты. Как сообщалось позже в СМИ, террорист в 2014 году находился в Сирии в составе ДАИШ.

Русские утверждают, что внимательно следят за перемещениями боевиков ДАИШ, заявляя, что не испытывают особой тревоги по поводу угроз со стороны этой группировки.

Ни для кого не секрет, что отношения России с Афганистаном имеют долгую историю, связанную с вооруженным конфликтом. Советско-афганская война, начатая под руководством Леонида Брежнева и завершившаяся при Михаиле Горбачеве в конце восьмидесятых годов, велась против повстанческих группировок, именовавших себя «моджахедами», и Демократической республики Афганистан. После почти десяти лет боев, русские были вытеснены из страны коалицией афганских племен во главе с харизматичным лидером Ахмад-Шахом Масудом, который приобрел широкую известность как Панджшерский лев.

Когда Советская армия, в конце концов, была выведена из страны в 1989 году, образовавшийся энергетический вакуум привел к разрастанию различных вооруженных группировок, которые медленно раздирали страну на части, что позволило Талибану, Аль-Каеде и ДАИШ пустить корни в Афганистане.

Джубейр Масуд, племянник Ахмад Шаха Масуда, является советником по национальной безопасности Афганистана. Он считает нынешний значительный приток боевиков ДАИШ серьезной угрозой для Афганистана и соседних стран.

«Террористы, которых вы видите в Сирии – это те же самые люди, что находятся в настоящее время в Афганистане. Это террористы из разных стран: из Таджикистана, Узбекистана, из Чечни. Афганистан сегодня – стратегическое место. Здесь могут пересечь границу, а главной их целью является Россия», – сказал он.

Помимо нападения на удаленные изолированные деревни, боевики ДАИШ принесли террор в столицу страны Кабул. Только в одном из недавних инцидентов 80 человек были убиты в результате взрыва террориста-смертника. Поэтому, если им удастся проникнуть в Россию, создав там сеть подготовленных спящих ячеек, нынешняя резня в Афганистане покажется лишь репетицией их планов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Замир Кабулов, специальный посланник президента Путина в Афганистане, судя по всему, не воспринимает всерьез растущую угрозу распространения террора через границу России. Он говорит, что наихудший сценарий будет реализован в том случае, если ДАИШ удастся дестабилизировать обстановку в странах Центральной Азии, наводнив Россию беженцами, что может привести к возникновению проблем в сфере безопасности.

Масуд опасается, что Россия и другие соседние страны к северу от Афганистана, возможно, не осознают истинных масштабов проблемы, в то время как количество боевиков в этом регионе растет в геометрической прогрессии.

«Насколько я вижу на протяжении последних трех-четырех лет, ситуация в Афганистане становится очень опасной, – заявил Масуд. – Как только американские войска начали уходить, в Афганистан стало прибывать больше боевиков. Они собираются вместе и с каждым днем их число растет. В прошлом году их было всего 300. А в настоящее время в Бадахшане находятся 2 тысячи иностранцев, и это представляет собой опасность для всех».

Недавно появился документальный фильм под названием «ISIL: Target Russia», в котором, благодаря беспрецедентному доступу, можно увидеть, как ДАИШ и отдельные отколовшиеся от организации группировки организуются для отправки своих диверсионных подразделений на север, через Кавказ, с целью нападения на Россию. В фильме показаны женщины-боевики ДАИШ, а также командиры и бойцы, объясняющие, что их план нанесения удара по России уже реализуется полным ходом.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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