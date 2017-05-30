Израильская разведка: Америка и Россия «близки к заключению сделки по Сирии»

Израильские должностные лица считают, что администрация Трампа близка к достижению соглашения с российским правительством по вопросу о всеобъемлющем перемирии и послевоенном политическом урегулировании в Сирии.

По словам высокопоставленного израильского чиновника: «Ясно, что мы близки к договоренности. У русских есть явная заинтересованность в ее достижении сейчас, когда выживание режима Асада обеспечено, а джихадисты, особенно группировка ДАИШ в Сирии, что называется, прижаты к стене. Единственное, что теперь требуется – это решение Америки».

По данным источников в израильской разведке, хотя русские два месяца назад жестко критиковали администрацию Трампа за удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе в ответ на использование химического оружия против гражданских лиц, в Москве понимали, что это была разовая акция.

Российские силы в Сирии не изменили своей дислокации или тактики после этого американского удара, и, несмотря на кратковременную словесную войну между Москвой и Вашингтоном, взаимопонимание между правительством Путина и администрацией Трампа сохранялось.

Согласно сообщениям, появившимся на этой неделе в американской прессе, зять президента Дональда Трампа, который теперь является также его старшим советником, в течение нескольких недель после победы Трампа на выборах в прошлом ноябре, наладил первоначальный неофициальный канал коммуникаций с русскими, и что одной из главных тем дискуссий была Сирия.

В последнее время США начали вооружать Сирийские демократические силы, преимущественно курдскую группировку, которая готовится к штурму изолированного укрепленного района ДАИШ в Эр-Ракке. Правительство Турции, которое рассматривает эту группировку как союзника запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), возражает против такого шага, но Россия, по всей вероятности, поддержит операцию в Эр-Ракке.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху за последние недели провел переговоры как с президентом Путиным, так и с президентом Трампом, призвав их не допустить, чтобы Иран и Хезболла создали постоянные опорные пункты в послевоенной Сирии.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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