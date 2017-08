Speak Up: отзывы и курсы

Сегодня в Москве работает множество школ и курсов, в которых преподают английский язык. Сделать осознанный выбор в такой ситуации довольно трудно, так как все эти учебные заведения всячески себя рекламируют и понять, что из этой рекламы является правдой очень сложно. Поэтому лучший способ сделать выбор – это понять, что конкретно вам нужно от языковой школы и выбирать исходя из этого. Дело в том, что некоторые школы предлагают не просто учить язык, а проходить специально разработанные курсы, отличающиеся конечной целью: освоить разговорный английский, научиться коммуницировать в бизнес-среде и т.д.

Рассмотрим для примера сеть школ Speak Up, отзывы о которой свидетельствуют о большом выборе курсов и качественном преподавании. К тому же это очень известная и крупная международная сеть, которая является частью холдинга EM&F Group и имеет 115 школ под брендом Speak Up & Empik school в России, Польше и Украине. Занимаются в Speak Up более 100 000 студентов.

Итак, Speak Up предлагает несколько вариантов изучения английского языка:

1. Базовый курс разговорного английского языка. С помощью этого курса учащийся осваивает основы английского языка и получает навыки, позволяющие свободно разговаривать и понимать иностранцев. Пройдя курс разговорного английского, студент не только подтянет свои навыки общения, но и сможет свободно использовать иностранный язык в быту и на работе.

2. Курс бизнес английского. Эти занятия предназначены для обучения тонкостям деловой коммуникации. Курс поможет при собеседованиях, подготовке к проведению конференций, презентаций и деловых встреч, а также при ведении переговоров с иностранными партнерами.

3. Летний курс, в рамках которого за три месяца при помощи программы Easy Start студент может изучить язык даже в том случае, если обучение начинается с нуля.

4. Онлайн курс, который позволяет перенести занятия в интернет.

5. Курсы с носителем языка. Это вид обучения делает акцент на практику, что ценится многими учащимися, если судить по отзывам о Спик Ап.

6. И, наконец, интенсивный курс, позволяющий получить все знания, которые даются в рамках стандартного курса, но гораздо быстрее. Для этого была разработана специальная программа, делающая интенсивный курс крайне эффективным.

На каком из этих курсов выбрать нужно решать, исходя из собственных потребностей, но сам факт наличия совершенно разных вариантов значительно упрощает выбор.

