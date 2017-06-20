Speak Up: отзывы и курсы

Сегодня в Москве работает множество школ и курсов, в которых преподают английский язык. Сделать осознанный выбор в такой ситуации довольно трудно, так как все эти учебные заведения всячески себя рекламируют и понять, что из этой рекламы является правдой очень сложно. Поэтому лучший способ сделать выбор – это понять, что конкретно вам нужно от языковой школы и выбирать исходя из этого. Дело в том, что некоторые школы предлагают не просто учить язык, а проходить специально разработанные курсы, отличающиеся конечной целью: освоить разговорный английский, научиться коммуницировать в бизнес-среде и т.д.
Рассмотрим для примера сеть школ Speak Up, отзывы о которой свидетельствуют о большом выборе курсов и качественном преподавании. К тому же это очень известная и крупная международная сеть, которая является частью холдинга EM&F Group и имеет 115 школ под брендом Speak Up & Empik school в России, Польше и Украине. Занимаются в Speak Up более 100 000 студентов.
Итак, Speak Up предлагает несколько вариантов изучения английского языка:
1. Базовый курс разговорного английского языка. С помощью этого курса учащийся осваивает основы английского языка и получает навыки, позволяющие свободно разговаривать и понимать иностранцев. Пройдя курс разговорного английского, студент не только подтянет свои навыки общения, но и сможет свободно использовать иностранный язык в быту и на работе.
2. Курс бизнес английского. Эти занятия предназначены для обучения тонкостям деловой коммуникации. Курс поможет при собеседованиях, подготовке к проведению конференций, презентаций и деловых встреч, а также при ведении переговоров с иностранными партнерами.
3. Летний курс, в рамках которого за три месяца при помощи программы Easy Start студент может изучить язык даже в том случае, если обучение начинается с нуля.
4. Онлайн курс, который позволяет перенести занятия в интернет.
5. Курсы с носителем языка. Это вид обучения делает акцент на практику, что ценится многими учащимися, если судить по отзывам о Спик Ап.
6. И, наконец, интенсивный курс, позволяющий получить все знания, которые даются в рамках стандартного курса, но гораздо быстрее. Для этого была разработана специальная программа, делающая интенсивный курс крайне эффективным.
На каком из этих курсов выбрать нужно решать, исходя из собственных потребностей, но сам факт наличия совершенно разных вариантов значительно упрощает выбор.
Удобно, доступно, хорошие преподаватели (особенно, конечно носители языка), большое количество курсов, среди которых можно выбрать наиболее подходящий.
Очень плохо давался английский язык в школе,наверно просто не хватало усидчивости. Когда закончила университет поняла, что без английского вообще никуда,да и вобще как-то стыдно было перед друзьями, что я элементарных слов не знаю. Увидела рекламу спик ап,заинтересовала. Прошла курс разговорный английский. где меня научили свободно разговаривать и даже понимать иностранцев!Вообщем всем советую
Отдала своего сына в школу Спик Ап,думала, что это его особо не заинтересует,но попробовать стоило. Когда забирала его с первого занятия,он был такой воодушевленный,сказал, что все понравилось и пойдет еще. Как говорится соединили приятное с полезным))
Спасибо Speak up за то, что теперь я могу общаться без барьеров с иностранцами, бывают конечно все равно провалы, если они начинают использовать жаргонные словечки, но я все быстро запоминаю и делаю так как меня учили в Speak up.
Бизнес-английский в Speak up мне конечно очень помог! Мне крайне не хватало специфики, словарного запаса в работе и вот коллега подсказал где лучше пройти курс. Я в восторге, за короткий срок я столько всего узнала и подтянула, что теперь я просто мастер)
Все мы знаем какой «хороший» уровень английского в наших среднеобразовательных школах, что после них выходишь и кроме как читать не можешь двух слов связать, а сейчас без знания английского никуда. Мне по долгу службы пришлось выучить, учила в школе Speak up.
Учился в Speak Up, когда планировал в первый раз поехать в Штаты, визу дали не с первой попытки, но дали. Язык был, но хотелось говорить более свободно. Пошёл на интенсив на месяц, занимались много и долго, но уровень вырос практически вдвое
Насчёт всех курсов сказать не могу, но вот бизнес-английский в SpeakUp на высоте. У меня была командировка в Европу, где надо был наш продукт презентовать, так удалось сделать отличную презентацию, ответить на вопросы и получить хороший отзыв покупателей. Остался более, чем доволен.
Английский изучаю уже давно,но именно Спик Ап вывел меня на новый уровень. После прохождения их летнего курса мой словарный запас заметно увеличился, к тому же мне нравится, что в спик ап ко всем индивидуальный подход и учится не скучно.