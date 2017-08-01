Модернизируя ядерный арсенал, США и Россия превращают отказ от ядерного оружия в обманчивый маркетинговый ход

Если спросить ребёнка или участницу конкурса красоты, о чём они мечтают, ответ всегда будет одним и тем же: о мире во всём мире. К сожалению, наступление мира во всём мире откладывается, особенно когда речь идёт об оружии, способном нанести самый большой ущерб.

Согласно отчёту, опубликованному специалистами Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), количество ядерного оружия в мире в целом снижается, но ядерные державы модернизируют свой арсенал и отказываться от него, по крайней мере, в ближайшее время, не собираются.

Общее число ядерных боеголовок (которые находятся на вооружении, в резерве или готовятся к снятию с вооружения) в распоряжении США, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи на начало 2017 года оценивается в 14935. Для сравнения: по данным SIPRI, на начало 2016 года их насчитывалось 15395. Также специалисты SIPRI утверждают, что в состоянии оперативного развёртывания находится 4150 единиц ядерного оружия.

Бывший президент США Барак Обама часто говорил о сокращении ядерного арсенала и о передаче потомкам более благополучного мира. В статье для Washington Post в 2016 году Барак Обама писал: «США и Россия продолжают выполнять условия договора СНВ-III, и к 2018 году на вооружении Америки и России будет находиться наименьшее с 1950-ых годов количество ядерного оружия». Это правда, но полная картина выглядит несколько иначе.

Правда: количество ядерного оружия, хоть и медленно, сокращается, но с завершения холодной войны США и Россия всё ещё обладают 93 процентами мирового ядерного арсенала. Ожидается, что США потратят 1 триллион долларов на модернизацию своего ядерного оружия в течение нескольких десятилетий.

Идея: создать менее масштабное точечное ядерное оружие – предложение, которое в одних вселяет надежду, а в других – страх. Согласно статье в Forbes, некоторые утверждают, что реализация этой идеи позволит странам проводить удары «с хирургической точностью» и меньшим количеством жертв среди гражданских, а также усилит политику сдерживания. Другие же считают, что в итоге страны гораздо охотнее будут применять ядерное оружие.

Похоже на маркетинговую тактику «заманить и подменить»: предложить хорошую идею о сокращении ядерного арсенала, в то же время предоставляя какому-нибудь вспыльчивому ковбою шанс нажать на красную кнопку без зазрения совести.

Прогноз исследователя SIPRI Шеннон Кайл также неутешителен: «Несмотря на недавний прогресс в международных переговорах по поводу запрета ядерного оружия, все 9 стран проводят долгосрочные программы по модернизации. Таким образом, ни одна из стран не будет готова в ближайшее время отказаться от ядерного оружия».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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