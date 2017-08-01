Расследование «сговора» между Трампом и Россией разваливается

В то время как вся Америка сегодня следит за возмутительным и необъяснимым «наездом» Дональда Трампа на генерального прокурора Джеффа Сешнса, средства массовой информации пытаются «по-тихому» избавиться от истории со

«сговором» между Трампом и Россией.

Подпись к изображению: После закрытой встречи со следователями из сенатской комиссии старший советник и зять президента Трампа Джаред Кушнер сказал, что во время президентской кампании в 2016 году его «действия были оправданными»



Несмотря на всю грандиозную пропагандистскую кампанию и на всеобщее внимание и надежды многих, новый «Уотергейт», заявления Джареда Кушнера и его показания перед конгрессом заставили демократов и многие СМИ понять, наконец, что сговора, на который они так рассчитывали, просто не существует.

По мере приближения дня, когда Кушнеру предстояло давать показания, средства массовой информации рассчитывали, что это позволит еще больше раскрутить и освежить сенсационную историю.

Однако, ясное, точное и убедительное объяснение Кушнера по поводу того, что на самом деле происходило во время предвыборной кампании и после выборов, заставило многих наиболее шумных врагов Трампа попытаться потихоньку покинуть помещение незамеченными.

Демократы и их союзники в СМИ, судя по всему, не особенно настроены говорить на эту тему, а когда все же приходится, они говорят что-то вроде «но, но, но… Кушнер не ответил на все вопросы… он не находился под присягой… а как насчет вот этого или другого нового острого аргумента?» При этом они изрядно запинаются.

Продюсеры и редакторы новостных программ довольно быстро поняли, что история со сговором «умирает». В конце концов, стало ясно, что никакой истории на самом деле просто не было.

В показаниях Кушнера есть несколько сенсационных моментов, которые делают очевидным для любого справедливого и мыслящего человека, что никакого сговора с Россией не существовало. По его собственным словам, Кушнер ясно дал понять, что его действия были порой ошибочными и плохо продуманными, но они не являлись нарушением закона.

Он прямо заявляет, что у него «едва ли были какие-либо контакты» с русскими во время президентской предвыборной кампании. Кроме того он назвал свою встречу с Дональдом Трампом-младшим и «печально известным» российским адвокатом Наталией Весельницкой абсолютно «пустой тратой времени».

Демократы и их союзники в СМИ попросту извелись, создавая скандальную историю, связанную с этой встречей с российским адвокатом. Однако, по словам Кушнера, эта встреча оказалась настолько бесполезной, что он «отправил своему помощнику электронное письмо приблизительно через десять минут после начала этой встречи, в котором было написано: «Пожалуйста, позвони мне по мобильному телефону. Нужен повод уйти со встречи».

Может быть, сговор не потребовал столь длительного времени, или все же Кушнер понял, что все, что намеревается сказать адвокат – просто бессмысленный фарс, и решил не терять попусту своего драгоценного времени.

К большому разочарованию ненавистников Трампа, рассказ Кушнера о событиях содержит неопровержимые доказательства того, до какой степени история со «сговором» была раздута средствами массовой информации.

Когда предвыборный штаб Трампа на следующий день после его избрания получил официальное поздравление от российского президента Владимира Путина, Кушнеру пришлось послать электронное письмо президенту аналитического центра Center for the National Interest Дмитрию Саймсу, в котором спрашивал имя российского посла, с тем, чтобы связаться с ним и подтвердить подлинность этого поздравления.

Вот, собственно, и все.

Если вы не в состоянии вспомнить имя своего «куратора», вы не можете быть признаны виновным в противозаконном и аморальном сговоре с этим человеком. Какой сговор мог существовать между Кушнером и тем, с кем он имел настолько незначительный контакт, что даже не мог припомнить его имя, и не знал, как с ним связаться?

Разумеется, остаются другие люди, все еще находящиеся в перекрестье прицела «охотников за сговорами», но Кушнер был самой крупной мишенью, хотя бы по той причине, что он единственный, кто служит в Белом Доме.

Пол Манафорт является просто частным лицом, а кроме того он покинул предвыборный штаб Трампа до начала избирательной кампании.

Дональд Трамп-младший участвовал лишь в одной необдуманной, и, как теперь доказано» совершенно бессмысленной встрече, к которой практически невозможно придраться. Средства массовой информации могут еще пытаться из последних сил найти какую-нибудь брошенную по рассеянности бумагу или что-то другое, что могло бы сыграть роль последней соломинки, но как бы то ни было – тупик очевиден.

Расследование «сговора» явно разваливается.

В то время как демократы и их союзники в СМИ начинают потихоньку уходить от истории со сговором, единственным серьезным фактором, благодаря которому она все еще жива и привлекает внимание общества, является одержимость самого президента по этому поводу.

Несомненно, это будет по-прежнему служить неопровержимым аргументом в устах некоторых ненавистников Трампа. Есть люди, которые никогда не верят истине, независимо от того, какая новая информация становится известной.

Но если демократы и самые ярые враги президента смогут в конце концов признать очевидное и двигаться дальше, вероятно, Трамп тоже сможет.

Может быть, теперь он увидит и поймет всю бесполезность своих собственных жалких замечаний в твиттере по поводу этой несуществующей истории.

Возможно, теперь президент увидит, что он должен оставить в покое Сешнса, чтобы тот мог вернуться к своей работе.

Может быть, он также разрешит специальному прокурору Роберту С. Мюллеру спокойно выполнять свою работу, и тогда вес скандал вокруг «сговора с Россией» не удостоится даже примечания в описании предвыборной кампании Трампа.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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