Сколько в мире ядерного оружия, и на какие разрушения оно способно

Напряженность в связи с распространением ядерного оружия вновь возросла после того, как Северная Корея недавно заявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Этот последний шаг вызвал рост обеспокоенности по поводу ядерного потенциала Северной Кореи, причем новая администрация США отреагировала на него, ужесточив свою риторику.

В то время как режим Пхеньяна в последнее время наращивает частоту проведения ракетных испытаний, министр обороны Дональда Трампа Джеймс Мэттис по кличке «Бешеный пес» предупредил Северную Корею об «эффективном и сокрушительном» ответе Америки, в случае если Пъеньян использует ядерное оружие.

Риторика лидеров некоторых стран намекает на возвращение эпохи наращивания ядерных арсеналов по всему миру. Так, в декабре 2016 года российский президент Владимир Путин заявил собравшимся военачальникам, что укрепление ядерного потенциала должно стать ключевой задачей в 2017 году.

Вскоре Дональд Трамп по своему обыкновению прибег для ответа к твиттеру, и пообещал сделать приблизительно то же самое: «Соединенные Штаты должны значительно усилить расширить свой ядерный потенциал, и продолжать делать это до тех пор, пока мир не опомнится в отношении ядерных боеприпасов».

Подобная риторика спровоцировала опасения относительно объема запасов ядерных вооружений в мире и непредсказуемости тех, в чьем распоряжении находятся эти боеголовки.

Похоже, что мир весьма далек от того, чтобы «опомниться», учитывая, что миллионы килотонн в настоящее время находятся на вооружении в различных странах по всему миру. Среди них, ядерные государства обладают приблизительно 15 тысячами боеголовок, большинство из которых принадлежат Соединенным Штатам и России. Согласно оценкам экспертов Ассоциации по контролю над вооружениями, менее 10 тысяч из них находятся на вооружении, а остальные ждут демонтажа.

В мире насчитывается всего пять государств, обладающих ядерным оружием: Китай, Франция, Россия, Британия и Соединенные Штаты. Они официально признаны таковыми Договором о нераспространении ядерного оружия, вступившим в силу в 1970 году.

Этот договор признает и узаконивает их ядерные арсеналы, но они не обязаны укреплять их или поддерживать постоянно. На самом деле, напротив, они взяли на себя обязательство уничтожить ядерное оружие.

Есть еще четыре страны, обладающие ядерным оружием: Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея. Эти страны не подписали Договор о нераспространении и вместе они располагают приблизительно 340 единицами таких вооружений.

Однако, безусловно, самые крупные ядерные страны – это Россия и Соединенные Штаты Америки, которые с большим отрывом доминируют в мире, обладая в сумме 88 процентами глобального арсенала ядерного оружия. Эта цифра увеличилась бы до 93 процентов, если принять в расчет ядерные боеприпасы, снятые с вооружения.

Нынешние запасы ядерных вооружений в количестве 14900 единиц обладают достаточной мощностью, чтобы уничтожить миллионы людей и сравнять с землей десятки городов. Согласно результатам исследования британской газеты Telegraph, американский и российский арсенал в сумме обладают мощностью, равной 6600 мегатоннам. Это десятая часть солнечной энергии, которую получает Земля каждую минуту.

По данным специализированного сайта NukeMap, в результате сброса В-83, самой большой бомбы в нынешнем арсенале Соединенных Штатов, за первые 24 часа было бы убито 1,4 миллиона человек. Еще 7,2 миллиона получили бы ранения, поскольку радиус теплового излучения достиг бы 13 километров.

Аналогичным образом, «царь-бомба» – самая большая атомная бомба, прошедшая испытания в СССР. Если бы она была сброшена на Нью-Йорк, предположительно, погибли бы 7,6 миллиона человек, и еще 4,2 миллиона получили бы ранения. Ядерные осадки могли бы распространиться на площади около 7800 квадратных километров при скорости ветра 22 км/ч, оказав пагубное воздействие на миллионы человек.

Арсеналы Америки и России регулируются несколькими договорами, устанавливающими ограничения на количество и виды боеприпасов, а также систем доставки, которыми обладают эти страны.

Если бы любая из этих стран увеличила свой ядерный потенциал еще больше, как намекали Трамп и Путин, это означало бы нарушение упомянутых соглашений и могло бы ввергнуть мир в новую холодную войну.

Приведенные цифры основаны на статистических данных Ассоциации по контролю над вооружениями и в основном являются приблизительными из-за секретности, которую большинство правительств придают информации о своих ядерных арсеналах.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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