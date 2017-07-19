Новинки в классической линейке от фабрики кухонь “Мария”

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Фабрика кухонь “Мария” уже почти 20 лет создаёт мебель, которая по праву считается лучшей на российском рынке. Компания занимается производством мебели так трепетно и тщательно, что ее продукция давно стала примером для многих других предпринимателей, а сами кухни “Мария”, купить которые сейчас может каждый, зарекомендовали себя как законодатели кухонной моды.

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На протяжении долгого времени с кухнями “Мария” работают знаменитости, их используют в популярной передаче “Квартирный вопрос”, а с недавнего времени стало возможным приобрести франшизу, и теперь каждый желающий заработать в данной сфере бизнеса может обратиться к фабрике за её покупкой.

За 18 лет фабрика изготовила уже более 350 тысяч кухонь, каждая из которых разработана по индивидуальному проекту, и каждая отвечала всем требованиям заказчика, всем предпочтениям и пожеланиям. Именно поэтому и в России, и в Украине, и в Казахстане, все чаще выбирают кухни “Мария”. По отзывам покупателей фабрика задает не только тенденции кухонной моды, но и ставит определенную планку качества, за которой приходится гнаться многим производителям.

Фабрика кухонь “Мария” не устает удивлять своих покупателей новыми разработками и смелыми дизайнерскими решениями. Так, одной из новинок стала кухня в английском стиле Леди Adele – вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Особую роскошь данной кухне придает сдержанность и, конечно же, комфорт, свойственный интерьерам старой Британии. Все пространство получается разделенным на несколько зон: центральную часть, безусловно, занимает варочная панель, с возвышающейся над ней модельной вытяжкой. Колорит придают рамочные фасады и боковые части с армированным стеклом, которое функционирует только в этой модели.

Множество декоративных элементов, не просто украшают, а делают оригинальной и неповторимой “Adele” среди всех кухонь “Мария”, цены на которые приятно удивят всей покупателей, да и новая модель порадует ценителей классики своей стоимостью. Особого внимания заслуживают детали, делающие образ кухни безупречным. Сияние ручек и декоративная патель переносят нас в викторианскую эпоху, даря комфорт и наслаждение от пребывания среди такой завораживающей красоты.

Ознакомиться с цветовой палитрой и узнать все подробности по заказу и доставке кухни можно сайте фабрики кухонь “Мария”. Там же можно получить исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы, достаточно просто воспользоваться помощью онлайн-консультанта.


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  1. Алена:
    24.08.2017 в 4:48 пп

    Заказывали кухню «Мария» около года назад, брали плюсом варочную панель ,вытяжку и холодильник. Решение было правильным – взять все сразу. Нам быстро все установили и на кухне уже сразу же после установки стало можно обживаться и готовить. Спасибо за работу и капитальный подход.

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