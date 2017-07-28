Чего хочет добиться путинская Россия?

Российский президент Путин никогда не отвлекается от главного. Он вовсе не претендует на глобальную гегемонию или на завоевание Европы. Путин стремится добиться того, чего всегда хотела Россия: региональной гегемонии и наличия нескольких буферных государств в Восточной Европе и Центральной Азии, которые обеспечивали бы России необходимую стратегическую глубину.

Именно стратегическая глубина, то есть способность выдержать масштабное вторжение и выжить благодаря возможности отступить на главные позиции и растянуть линии снабжения противника, позволила России в свое время победить как Наполеона, так и Гитлера. Путин также хочет добиться для своей страны толики уважения, которая соответствует упомянутой геостратегической цели.

Понять Путина на самом деле не так уж и сложно. В XXI столетии российская сфера влияния достигается не завоеванием или прямым подчинением, как это было во времена империи и коммунистического режима. Сегодня влияние обеспечивается за счет тесных финансовых связей, прямых иностранных инвестиций, зон свободной торговли, альянсов в области обеспечения безопасности, а также сети ассоциаций, отдаленно напоминающих наиболее ранние версии Европейского Союза.

Российская военная интервенция в Крыму и на востоке Украины представляет собой не агрессию, а реакцию со стороны России. Это был ответ на попытки США и Британии атаковать Россию, активно и преждевременно выступая за прием Украины в члены НАТО. Это закончилось свержением путинского союзника в Киеве в 2014 году.

Сказанное выше не оправдывает действия России, а лишь располагает их в надлежащем контексте. Хорошее время для перетягивания Украины в НАТО было в 1999, но не в 2014 году.

Российско-украинский конфликт является одним из многих аспектов российско-американских отношений в широком смысле. Противостояние между двумя странами исходит не только от внутренних противников, но и от глобалистской элиты.

Глобализация как феномен возникла в 1990-х годах как следствие окончания холодной войны и воссоединения Германии. Впервые с 1914 года Россия, Китай и их империи могли присоединиться к США, Западной Европе и их бывшим колониям в Латинской Америке и Африке в рамках единого глобального рынка.

Глобализация основывалась на открытых границах, свободной торговле, телекоммуникациях, глобальных финансах, расширенных каналах поставок, дешевой рабочей силе и свободе мореплавания. Глобализация в том виде, в каком она существовала с 1990 по 2007 год, устойчиво прогрессировала при дуополии власти Буша-Клинтона в США и их единомышленников в других странах. Врагом глобализации являлся национализм, но его нигде не было видно.

Финансовый кризис 2007-2008 годов, вызванный жадностью элит и неспособностью усвоить статистические свойства риска, положил конец легким завоеваниям глобализации.

По иронии судьбы, глобализация в краткосрочной перспективе преуспела, несмотря на финансовую катастрофу. Те же элиты, которые привели к краху, были уполномочены «исправлять ситуацию» под эгидой саммита лидеров большой двадцатки G20. Это глобальное спасение началось с первого саммита, поспешно организованного Джорджем Бушем-младшим и тогдашним президентом Франции Николя Саркози в ноябре 2008 года.

Несмотря на финансовое стимулирование и мягкую денежно-кредитную политику центральных банков на протяжении первого десятилетия после кризиса, устойчивый, не нуждающийся в поддержке экономический рост, соответствующий докризисным тенденциям, так и не восстановился. Вместо этого мир пережил десятилетнюю депрессию (определяемую как рост ниже сложившихся трендов), которая продолжается и по сей день.

Тот небольшой рост, который все же появился, был в основном захвачен богатыми, что привело к самым высоким уровням неравенства доходов за последние 80 с лишним лет.

Среди представителей среднего класса и рабочих в крупнейших развитых странах мира все более ощущалось недовольство и возмущение. Со временем это недовольство трансформировалось в политическую деятельность. В результате Британия приняла решение о выходе из Европейского Союза, получившее название «Брексит». В Америке это привело к избранию на пост президента Дональда Трампа, а в Европе – к росту популярности таких политиков как Герт Вилдерс в Нидерландах и Марин Ле Пен во Франции, а также многих других националистов.

Именно национализм объединяет всех этих политиков и политические движения. Его можно определить как стремление поставить национальные интересы своей страны выше глобализации. Национализм может означать закрытие границ, ограничение свободы торговли с целью стимулирования местной занятости, отпор дешевой рабочей силе и демпингу с помощью таможенных тарифов и регулирования торговли, а также отказ от многосторонних торговых соглашений в пользу двусторонних.

Это подводит нас к сути взаимоотношений между США и Россией. Проще говоря, Путин и Трамп являются двумя самыми могущественными националистами на планете. Любое сближение между Россией и США является смертельной угрозой для глобализации.

Этим объясняются язвительные, истеричные и неустанные нападки на Дональда Трампа и Владимира Путина. Глобалисты не могут допустить сближения между ними, чтобы сохранить надежду на возобновление и оживление процесса глобализации.

Точно так же как Трамп и Путин являются самыми влиятельными приверженцами национализма, китайский президент Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангела Меркель возглавляют лагерь глобалистов. Понимание этой динамики требует анализа парадоксальных ролей Си Цзиньпина и Меркель.

Си позиционирует себя как ведущего сторонника глобализации, однако истина несколько более сложна. Президент Си Цзиньпин является самым большим националистом из всех глобальных лидеров. Он постоянно отстаивает долгосрочные интересы Китая, не обращая внимания на благополучие остального мира.

Однако, военная и экономическая слабость Китая, а также потенциальная социальная нестабильность требуют от него сотрудничества с остальным миром в сфере торговли, борьбы с климатическими изменениями и логистики поставок, чтобы обеспечить экономический рост. Си Цзиньпин находится в парадоксальном положении, поскольку, будучи националистом до мозга костей, он вынужден маскироваться под глобалиста, чтобы продолжать свою долгосрочную националистическую игру.

Германский канцлер Ангела Меркель также находится в парадоксальном положении, но ее роль противоположна роли Си Цзиньпина. Меркель знает, что Германия должна исповедовать глобализм как из-за своего уникального исторического бремени (Германия являлась инициатором трех крупных войн: франко-прусской, Первой мировой и Второй мировой), так и из-за необходимости интеграции Германии в рамках Евросоюза и еврозоны. В то же время Меркель продвигает свои глобалистские планы, одновременно защищая интересы Германии благодаря экспорту и дешевой иностранной рабочей силе.

С точки зрения глобалистов, мир рушится, погружаясь в непримиримую борьбу между националистами Трампом и Путиным, а также глобалистами Си Цзиньпином и Ангелой Меркель. Возможно, глобалисты ведут двойную игру, «националисты против глобалистов», однако им следует расширить свой кругозор, чтобы увидеть, что в сегодняшнем мире идет геополитическая игра с тремя участниками.

На сегодняшний день в мире на самом деле лишь три сверхдержавы: Россия, Китай и Соединенные Штаты Америки. Все остальные страны являются второстепенными или третьестепенными державами, которые могут быть союзниками какой-либо из сверхдержав, нейтральными или независимыми, но в противном случае они не имеют возможности навязывать свою волю другим.

Некоторые аналитики, возможно, будут удивлены, увидев в списке сверхдержав Россию, однако нет смысла спорить с неопровержимыми фактами. Россия является двенадцатой по величине экономикой в мире, при этом обладая наибольшей площадью сухопутной территории. Кроме того, она является одним из трех крупнейших производителей энергоресурсов в мире, обладает богатейшими природными ресурсами помимо нефти, космическими технологиями и современными вооружениями, образованной рабочей силой и, конечно же, самым мощным арсеналом ядерного оружия на планете.

Перед Россией стоят огромные проблемы, в том числе неблагоприятная демографическая ситуация, ограниченный доступ к океанам, суровый климат и ограниченное плодородие почв. Тем не менее, ни одна из этих проблем не отрицает сильные стороны России.

Несмотря на перспективы улучшения отношений, Путин остается геополитическим шахматным гроссмейстером, каким он всегда был. Его долгосрочная игра включает такие направления как накопление золота, развитие альтернативных платежных систем и окончательное лишение доллара его нынешнего статуса доминирующей мировой резервной валюты.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (5 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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