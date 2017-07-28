«Газпром» — корпоративный алмаз России

Венесуэла является «потёмкинской экономикой», а это означает, что она практически полностью зависит от одной отрасли, чтобы поддерживать жизнеспособность своей экономической экосистемы. То же самое относится и к России, стране, которая борется с энергетическим кризисом, потрясшим весь мир. Через два месяца после того, как цены на нефть и газ резко упали, против России были введены санкции, что еще больше снизило её способность к выживанию. Но, в конце концов, в отличие от Венесуэлы, Россия выстояла.

Россия еще не доказала, что она может развиваться. Как и в природе, экономическая система страны (и ее политическая система) должна либо развиваться, либо погибнуть (разрушиться). Если Россия действительно сумеет обеспечить развитие, то станет центром инвестиционного интереса в течение следующего десятилетия, в конечном счёте, превращаясь в излюбленное пристанище для капиталов среди развивающихся рынков.

И именно по этой причине аналитик Seeking Alfa Дэнис Вильярдос решил потратить немало времени и сил, чтобы понять эту страну с её экономикой, проведя состоящий из трех частей многосторонний анализ. По результатам этой работы он сделал следующие выводы относительно российского гиганта «Газпром»:

«Газпром» обеспечивает экспансионистский потенциал роста, относительно хорошую рентабельность и ликвидность и находит различные варианты финансирования;

Поскольку рыночные условия являются неблагоприятными в течение некоторого времени, цена акций компании имеет значительную важность;

Необходимо внимательно отслеживать развитие ситуации относительно проекта «Северный поток-2», спора «Нафтогаза» с «Газпромом», препятствий торговле СПГ в ЕС, Statoil и цен на природный газ;

Также надо обращать внимание на коэффициент оборачиваемости активов компании, рентабельность по операционной прибыли и изменения наличных резервов;

Контекстуальные внешние риски остаются высокими, поэтому «Газпром» может обеспечить инвесторам хороший доход лишь в долгосрочной перспективе.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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