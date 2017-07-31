Агентство Bloomberg: почему российский рынок растет после принятия Конгрессом США законопроекта о новых санкциях

Палата Представителей американского Конгресса одобрила законопроект, ужесточающий санкции против России, но сопротивление европейских союзников некоторым из наиболее жестких мер, предусмотренных этим документом, означает, что он не будет действовать в отношении европейских компаний. К такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs Group Inc. и Deutsche Bank AG.

В настоящее время самым неприятным аспектом законопроекта для России, по мнению аналитиков, является то, что президент США Дональд Трамп больше не сможет в одностороннем порядке смягчать или отменять санкции. Возможно, именно это способствовало росту аппетита инвесторов к российским активам после его избрания в прошлом году.

Так, аналитик Джулиан Риммер из лондонского Investec Bank Plc говорит, что это не вызывает особой обеспокоенности, поскольку экономика России «перебалансировалась и приспособилась» к карательным санкциям, которые первоначально были введены в качестве наказания за роль Москвы в украинском кризисе в 2014 году.

«Если бы России предложили выбор между наличием санкций и ценой на нефть на уровне 60 долларов за баррель и их отсутствием и ценой в 50 долларов за баррель, скорее всего, русские предпочли бы первый вариант», – написал он в электронном письме.

Основной биржевой индекс поднялся на второй день, прибавив 0,4 процента и достигнув 1,940.84 по состоянию на 12:56 26 июля по московскому времени. Курс российского рубля практически не изменился, после роста на 0,8 процента в среду.

Тем не менее, тот факт, что карательные санкции решено закрепить в законе, означает, что новое долгосрочное восприятие российского рынка инвесторами можно выразить фразой «нужно думать долго и упорно по поводу безопасности этих активов», полагает Тимоти Эш, старший эксперт по развивающимся рынкам лондонской компании Bluebay Asset Management.

Вот каким образом аналитики интерпретируют некоторые ключевые пункты законопроекта, который теперь отправится в Сенат для утверждения, а оттуда на рабочий стол Дональда Трампа для подписания.

Прокладка трубопроводов

Законопроект дает президенту возможность по согласованию с союзниками США применить санкции к любому предприятию, которое предоставляет российским экспортным трубопроводным проектам технологии, услуги, инвестиции или любую иную поддержку стоимостью свыше 1 миллиона долларов США. В разделе 257 законопроекта также говорится, что правительство США будет «продолжать противостоять прокладке газопровода «Северный поток-2» стоимостью 10 миллиардов долларов США, по которому природный газ ОАО «Газпром» должен поступать в Германию. По мнению аналитика компании Canaccord Genuity Ltd Алекса Брукса, этот пункт подразумевает потенциальную угрозу для европейских энергетических компаний, таких как Engie SA, Royal Dutch Shell Plc, OMV AG, Uniper SE и BASF SE.

Тем не менее, после угрозы принятия ответных мер, прозвучавшей на этой неделе от Европейского Союза, эти ограничения вряд ли будут применяться к европейским компаниям, считает экономист Goldman Sachs Клеменс Грейф.

«Текст документа гласит, что санкции могут быть применены только по согласованию с союзниками США, – объяснил он. – Большая часть Европы не намерена спокойно созерцать такое расширение действия санкций».

Ограничения в сфере кредитования

Законопроект ограничивает сроки кредитования для российских банков, подпадающих под санкции, таких как крупнейшие кредиторы России «Сбербанк» и ВТБ, с 30 дней до 14. Аналитик Deutsche Bank Елена Рыбакова говорит, что это в основном символический жест, который окажет «незначительное практическое воздействие на положение этих банков».

Аналогичным образом законопроект ужесточает введенные ранее санкции путем сокращения продолжительности действия кредитов для компаний энергетического сектора, подпадающих под санкции, с 90 дней до 60. Этот срок стал результатом компромисса, поскольку изначально Сенат предлагал сократить его до 30 дней.

Санкции против металлургических и горнодобывающих компаний

Согласно новому закону Министерство финансов США будет иметь возможность вводить санкции в отношении государственных металлургических, горнодобывающих и железнодорожных компаний. По данным аналитиков BCS Global Markets Kapital Asset Management, хотя это положение закона может угрожать крупнейшему в мире производителю алмазов ОАО «Алроса», оно не коснется крупнейших российских производителей металлов, таких как ГМК «Норильский никель», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ОАО «Северсталь», поскольку они не являются государственными предприятиями.

Любые санкции ударят по глобальному рынку алмазов, и «Алроса» надеется на то, что «возобладает здравый смысл», – заявил в среду генеральный директор компании Сергей Иванов. Санкции не повлияют на деятельность компании, поскольку алмазодобывающая корпорация не заимствует средства за границей и не использует американских или европейских технологий, добавил он.

Морские перевозки

Законопроект удаляет российское морское судоходство из списка отраслей экономики, которые подлежали санкциям в первоначальной, одобренной Сенатом, версии документа. Это хорошая новость для ОАО «Совкомфлот», чье первичное размещение акций было отложено правительством в нынешнем июне.

Смягченные формулировки

Последний вариант законопроекта смягчает формулировку статьи, которая первоначально запрещала энергетическим компаниям присоединяться к любым международным проектам, в которых участвуют российские компании. На фоне опасений, что они специально станут приобретать символическую долю в проектах, чтобы тем самым не допустить участия американских конкурентов, это правило было изменено. Оно будет применяться только к тем совместным предприятиям, где доля российских компаний, подпадающих под действие санкций, составляет как минимум 33 процента.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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