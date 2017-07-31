Десять карт, объясняющих стратегию России

Иногда одна-единственная карта способна рассказать о стране самое главное. Если речь идет о России, вот эта карта.

Подпись к изображению: Россия практически лишена выхода к морю

Одним из ключевых вопросов к пониманию стратегии России является ее географическое положение по отношению к остальной Европе. Европейский полуостров окружен с трех сторон Балтийским и Северным морями, Атлантическим океаном, Средиземным и Черным морями. Восточная граница этого полуострова простирается от восточной оконечности Балтийского моря на юг до Черного моря. Важно понимать, что любая часть Европы находится не дальше 600 километров от моря. В то же время, большая часть России фактически лишена выхода к морю. Северный Ледовитый океан находится далеко от крупных населенных пунктов, а несколько существующих там портов в основном непригодны для использования в зимнее время.

Подпись к изображению: Европа контролирует доступ России к океану



Европейская Россия обладает тремя потенциальными выходами к глобальным морским торговым путям. Один из них ведет через Черное море и пролив Босфор, контролируемый Турцией, который легко может быть закрыт для России. Еще один путь лежит через Санкт-Петербург. Он ведет через датские воды, но этот проход также может быть легко заблокирован. Третий – это длинный путь через Северный Ледовитый океан, который начинается из Мурманска, а затем расширяется благодаря проходам между Гренландией, Исландией и Британией.

Во время холодной войны авиабазы в Норвегии, Шотландии и Исландии в сочетании с авианосными ударными группами фактически лишали Россию доступа к морю. Это демонстрирует уязвимость , которую ощущает Россия из-за отсутствия постоянного доступа к океанам и водным путям. Очевидно, что доступ к морю существенно влияет на экономическую и политическую мощь страны.

Подпись к изображению: Большая часть населения России живет вблизи западной границы



Основная часть населения России сконцентрирована вдоль западной границы страны и ее южной границы (область между Черным и Каспийским морями). Сибирь является малонаселенным регионом. Реки текут в западном направлении, и инфраструктурные коммуникации также направлены на запад.

Подпись к изображению: Сельское хозяйство России сосредоточено в юго-западной части страны



Центром российского сельского хозяйства является юго-запад страны. Климат северных регионов России не позволяет развивать экстенсивное сельское хозяйство, что делает российскую границу с Украиной, а также ее границы на Кавказе и в Центральной Азии жизненно важными районами. Как и в случае с населением, в сельскохозяйственном отношении запад и юг России являются наиболее важными и продуктивными зонами.

Подпись к изображению: Российские железные дороги имеют первостепенное значение для ее экономики



О важности западных и южных регионов можно судить также по структуре транспортной системы страны. Ключевым видом транспорта для России остается железнодорожный. Легко увидеть, что система железных дорог также ориентирована на запад и бывшие советские республики. Основная ее часть находится на западе и юге страны, и лишь две магистрали соединяют европейскую Россию с тихоокеанским приморским регионом. Что касается Сибири, большая ее часть вообще лишена железнодорожного сообщения.

Подпись к изображению: Россия утратила буфер, разделявший ее с Западом



Эти карты показывают основную особенность распределения внутренних ресурсов России. Первая из них демонстрирует, что нынешняя западная граница России совпадает с основанием Европейского полуострова. Другие карты показывают, что население, сельское хозяйство и транспорт расположены вдоль западной границы. Эта область является сердцем России, а все остальные территории на востоке являются периферией.

Как сухопутная страна, Россия является уязвимой. Она расположена на Европейской равнине, и от врагов, которые идут с запада, ее отделяет незначительное количество естественных барьеров. Кроме того, в России мало рек, что затрудняет развитие внутреннего водного транспорта и еще больше снижает экономическую эффективность.

В связи с тем, что большая часть экономической деятельности концентрируется вблизи границы, а естественные преграды практически отсутствуют, Россия подвергается риску.

Подпись к изображению: Россия стремится сдвинуть свою границу как можно дальше на запад (Карта Российской Империи 1914 года)



Поэтому неудивительно, что национальная стратегия России заключается в том, чтобы продвинуть свою границу как можно дальше на запад. Первый ряд стран на восточной границе Европейского полуострова, среди которых страны Балтии, Белоруссия и Украина, обеспечивает стратегическую глубину, с помощью которой Россия может защитить себя, а также предоставляет дополнительные экономические возможности.

Достаточно взглянуть на положение России в 1914 году, незадолго до начала Первой мировой войны. Россия полностью поглотила первый ряд, а также некоторые страны второго ряда, такие как нынешние Польша и Румыния. Когда Германия и Австро-Венгерская империя напали на Россию в 1914 году, глубина, которую давал России этот буфер, позволила ей сопротивляться без расширения военных действий на территорию самой России до 1917 года.

Подпись к изображению: Максимальное проникновение Германии на территорию России во время Второй мировой войны



В 1941 году Германия снова напала на Россию, и ее проникновение было более значительным. Немцы захватили почти весь европейский полуостров, и двинулись на восток и на юг к Кавказу. Однако, в конечном итоге Россия разгромила Германию благодаря глубине территории и упорству своих войск. Первый фактор измотал немцев, а второй навязал им войну на истощение. Если бы русские не имели такой стратегической глубины, они проиграли бы войну. Поэтому российская стратегия в конце Второй мировой войны заключалась в том, чтобы максимально сдвинуть свои границы на запад.

Подпись к изображению: Европа во время холодной войны



По итогам Второй мировой войны Россия не только захватила первый ряд стран, таких как Литва, Латвия, Эстония, Беларусь и Украина, но и продвинулась дальше на запад, взяв под контроль второй ряд буферных стран, а также восточную половину Германии.

Это идеальное для России положение представляло смертельную угрозу для остальной Европы. Впрочем, у европейцев и американцев было два преимущества. Они окружали Россию широким фронтом и могли в любой момент перекрыть ей доступ к морю. Но еще более важно то, что они создали морской торговый блок, который достиг значительного преимущества в благосостоянии по сравнению с советским альянсом. Гонка вооружений потребовала от России непосильных издержек. Когда в 1980-х годах цены на нефть упали, русские не смогли выдержать падения доходов, что привело к распаду Советского Союза.

Подпись к изображению: Сегодня России нечего терять



Если вернуться к первой карте, можно увидеть, что отступление России обратно на линию, отделяющую ее от европейского полуострова, было беспрецедентным. После 1991 года Россия потеряла контроль над обоими рядами буферных стран. Граница никогда не была так близко от Москвы на протяжении многих веков.

Запад поглотил Прибалтику и довел границу НАТО до точки всего в 150 километрах от Санкт-Петербурга. И русские ничего не могли с этим поделать. Но, как можно судить по этим картам, ключевой страной для России стала Украина. Балтия была уже недоступна, а в Беларуси у власти пророссийское правительство.

Но в любом случае, Украина имела ключевое значение, поскольку украинская граница проходила через российский центр сельского хозяйства, а также крупные населенные пункты и транспортные сети.

Таким образом, сценарий ухода Украины на Запад оставляет Россию в нестабильном положении. Это означает, что россияне вряд ли оставят украинский вопрос в нынешнем его состоянии. У России нет оснований предполагать, что интерес Запада к этому региону основан на благородных намерениях.

Сегодня очевидно, что российская экономика, основанная на экспорте энергоносителей, испытывает серьезные проблемы, учитывая резкое падение цен на нефть. Но у России всегда были экономические трудности. Ее экономика до Второй мировой войны находилась в катастрофическом состоянии, но Россия выиграла войну… ценой, которую могли бы заплатить лишь немногие другие страны.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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