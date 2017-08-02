Как Россия может вмешаться в гражданскую войну в Венесуэле

Политический хаос, кровопролитие и идущий полным ходом экономический кризис в Венесуэле для России может обернуться потерей одного из важнейших союзников в Западном полушарии.

Годы высоких цен на нефть и прокремлёвское правительство обеспечили приток в страну миллиардов долларов российских инвестиций и способствовали заключению военных сделок, в результате которых ВВС Венесуэлы стали одними из самых эффективных в Латинской Америке.

Пока Китай перестраховывается и устанавливает связь с венесуэльской оппозицией, Россия тесно сотрудничает с правительством, к примеру, в нефтяной индустрии. Если кризис усугубится, Россия не сможет вмешаться в конфликт с такой же отдачей, как в Сирии, так как этому мешает расстояние.

Тем не менее, перспективы полного краха в Венесуэле привлекают внимание российской прессы. В июльской статье в газете «Военно-промышленный курьер» («ВПК») – авторитетное российское издание, посвящённое военным вопросам – обозреватель Константин Стригунов обозначил примерный план действий в случае гипотетической гражданской войны в Венесуэле.

Следует отметить, что статья Стригунова не отражает российскую политику, но её стоит прочесть с учётом влияния «ВПК» и количества военных офицеров, которые входят в круг читателей и авторов издания.

Прежде всего, Стригунов полагает, что венесуэльская оппозиция и ежедневные столкновения между протестующими и правительственными силами связаны с поддержкой со стороны США, которые стремятся провести «цветную революцию» с целью свергнуть недружественный режим. Он не приводит доказательств этим утверждениям, но призывает Россию быть готовой к тому, что оппозиция при поддержке иррегулярных формирований наёмников, наркокартелей и внешних интересантов может свергнуть правительство Венесуэлы.

Автор пишет, что для интересов России сценарий крайне неблагоприятен. Приняв во внимание отголоски цепной реакции, которая определяла политику США в Юго-Восточной Азии в 1960-ых годах, он предупреждает о том, что участь Венесуэлы постигнет дружественные правительства Кубы, Боливии, Никарагуа и Эквадора.

Однако, в связи с тем, что Россия, в отличие от вмешательства в сирийский конфликт, не может участвовать в венесуэльском конфликте столь же активно, Стригунов считает лучшим вариантом для России всестороннюю поддержку нынешнего руководства Венесуэлы.

В статье «ВПК» утверждается, что Кремлю следует добиться этого, укрепляя отношения с государствами Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA) – коалиции стран левого толка в Западном полушарии, хотя уровень влияния этого альянса снизился. Кроме того, Россия должна предоставить военно-разведывательную помощь Венесуэле в борьбе с инсургентами.

Стригунов также говорит о возможности сотрудничества с левацкими группировками для использования их в прокси-режиме на стороне правительства Венесуэлы.

Подобную поддержку определённо могут оказать Коллективы, или проправительственные вооружённые группировки, которые сформировались из местных общественных организаций, опирающихся на помощь со стороны государства. Хорошо вооружённые участники Коллективов, разъезжающие на мотоциклах, часто атакуют журналистов и антиправительственных демонстрантов. В июле участники Коллективов избили оппозиционных политиков Национальной ассамблеи Венесуэлы трубами, чем открыто продемонстрировали готовность применять силу с целью сохранить власть правительства, хотя нередко члены группировок действуют самостоятельно.

«Положение Мадуро с каждым часом ухудшается, – сообщил Сенату директор ЦРУ Майк Помпео в мае 2017 года. – Со временем он рискует потерять контроль над действиями Коллективов».

Конечно, Стригунов не упоминает названия этих группировок, и нет доказательств тому, что Россия напрямую поддерживает эти организации сейчас (это неправдоподобно) или поддержит их в будущем. Но вполне вероятно, что российское оружие направится в вооружённые формирования. План Zamora вводится в случае возникновения чрезвычайной ситуации и предусматривает вооружение войск правительством Венесуэлы при попытке смены режима или при гражданской войне. В последние годы Россия продала тысячи автоматов Калашникова венесуэльским военным.

Подобные рассуждения об использовании сил в прокси-режиме с целью предотвратить «цветную революцию» не являются чем-то новым или необычным относительно российской военной доктрины, поэтому предложенные Стригуновым действия Кремль уже успел осуществить где-то ещё.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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